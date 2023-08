Estate e fotografia restano un binomio perfetto per i clienti di Wallapop

Non esiste viaggio o appuntamento estivo che non sia ricco di ricordi ed esperienze memorabili: dalle vecchie macchine fotografiche usa e getta fino alle più avveniristiche mirrorless, passando ovviamente per smartphone con obiettivi all’avanguardia, le soluzioni che accompagnano i viaggiatori nello scattare fotografie e nella conservazione dei propri ricordi felici sono davvero innumerevoli. Anche su Wallapop, piattaforma specializzata nella compravendita di prodotti second-hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, sono disponibili tante soluzioni adatte a diverse esigenze, dalle più professionali macchine fotografiche fino agli smartphone con un ottimo rapporto qualità prezzo.





In vista delle vacanze estive, gli italiani si sono mossi per ottimizzare i propri acquisti nella sezione tecnologia, alla ricerca della migliore soluzione per le proprie fotografie. Roma, Napoli e Milano sono le città che ospitano il catalogo più ampio all’interno del segmento dedicato alla tecnologia, che include le categorie Telefonia e Accessori, Informatica ed Elettronica, Tv, Audio e Fotocamere.

In questo senso, nei mesi di giugno e luglio sono stati la fotocamera, il tablet e la stampante i prodotti maggiormente acquistati, un podio che testimonia la volontà di portare sempre con sé e dare vita a nuovi ricordi vacanzieri, per un’estate 2023 memorabile.

La fotocamera è lo strumento per eccellenza per creare ricordi, optando per soluzioni più professionali e di alto livello, oppure scegliendo strumenti più vintage, per dare un sapore nostalgico ai propri scatti. Negli ultimi sei mesi, le ricerche di fotocamere sulla piattaforma sono incrementate del 159% rispetto al semestre precedente: una vera e propria febbre da scatto in preparazione all’estate, periodo ideale per cimentarsi con una nuova passione come la fotografia. Lombardia, Piemonte e Lazio sono, per numero di ricerche, le regioni in cui si concentrano maggiormente gli appassionati. Canon, Nikon e Fujifilm sono i brand preferiti dai fotoamatori, un risultato che evidenzia la preferenza per brand blasonati e affidabili, anche quando si tratta di acquisti second hand.

Non solo macchine fotografiche: gli smartphone sono ormai uno strumento imprescindibile per scattare ed editare, sempre a portata di mano anche per fotografie meno ragionate e più impulsive. Una tendenza che si riflette anche nelle ricerche condotte dagli affezionati diWallapop: primi per numero di ricerche in questo senso le regioni Lombardia, Puglia e Lazio, a cui si affiancano i brand Apple, Samsung e Xiaomi. Anche acquistare uno smartphone second-hand, categoria tra le più popolari su Wallapop, può portare a grandi vantaggi per le persone e l’ambiente, con un risparmio del 43% sul prezzo originale di uno nuovo e una quantità risparmiata di emissioni equivalente a quella prodotta dal volo di un passeggero tra Roma e Firenze (53,6 kg di Co2). In testa alle vendite annuali della piattaforma, in particolare, gli smartphone Samsung Galaxy. L’interesse verso questo tipo di supporto resta molto alto, come confermano le transazioni di smartphone second hand, che negli ultimi sei mesi hanno visto un incremento dell’83%.

Le tre categorie tech su Wallapop, dove sono presenti in tutto 20 categorie merceologiche tra cui scegliere, sono oggetto di attenzione da parte degli italiani non solo per quanto riguarda la fotografia. Come dimostrano le ricerche svolte nei mesi di giugno e luglio, sono stati iPhone, Apple Watch ed Airpods i termini più ricercati, in particolare dalle persone della Lombardia, Lazio e Campania. In questo contesto, ancora una volta i brand preferiti sono stati Apple, Samsung e Canon: grazie all’ampia offerta disponibile, è semplice reperire prodotti di alta qualità, tenendo d’occhio i costi e attuando comportamenti sostenibili grazie alla compravendita second hand.