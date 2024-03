Galleria Navarra, in mostra gli scatti di Mojo alla «1st annual photo exhibition»

Continua l’appuntamento a Galleria Navarra di «1st annual photo exhibition», il nuovo progetto espositivo dedicato all’arte della fotografia che vede i locali della Galleria accogliere, per tutto il 2024, le immagini mozzafiato di 12 fotografi: una mostra per ogni mese dell’anno, per dare la giusta visibilità ai creativi e ai giovani artisti del territorio. Dal 24 marzo saranno esposti gli scatti del fotografo Francesco Moggio, in arte Mojo.

Attraverso gli occhi di Francesco gli ospiti di Galleria Navarra scopriranno la magia di una città dove il mare non è un semplice sfondo ma un elemento vitale della sua cultura e del suo spirito incrollabile. La sua passione per la fotografia nasce dalla volontà di raccontare storie autentiche senza interferire con il naturale fluire degli eventi e lascia l’osservatore immergersi completamente nell’esperienza delle sue immagini. Ogni scatto in mostra cattura un frammento di vita, un’emozione, un’esperienza vissuta in un viaggio visivo nel cuore e nell’anima di una città e di un popolo straordinari, un vero racconto di esplorazione urbana. «Sono felice di questa collaborazione con Galleria Navarra, il nostro progetto nasce dall’ entusiasmo e la voglia di dare voce a quei ragazzi che hanno scelto di rimanere a Napoli nonostante le non poche avversità» dichiara Luigi Tarallo, curatore della mostra fotografica, esperto del mondo dell'arte e manager nell’organizzazione di eventi culturali con l’obiettivo di dare spazio ai giovani artisti emergenti napoletani.

L’esposizione fotografica di Mojo è la terza mostra del progetto 1st annual foto exhibition in esposizione a Galleria Navarra, ristorante, pizzeria, cocktail bar e spazio per l’arte contemporanea, aperto nell’estate del 2022 grazie all’impegno dei fondatori di Rossopomodoro. «Continua il nostro impegno nel promuovere l’arte contemporanea attraverso i nostri spazi e la nostra accoglienza. L’ingresso alla mostra è gratuito per permettere a tutti di immergersi nel mondo della fotografia, sorseggiando un cocktail o degustando una pizza della tradizione, seduti nelle eleganti sale della Galleria. Vogliamo così offrire un’esperienza d’arte e d’intrattenimento di ampio respiro e tornare a essere spazio espositivo, luogo d’arte nel cuore di Napoli», dichiara Esmeralda Vetromile, general manager di Galleria Navarra Rossopomodoro.