Napoli, al Comicon la presentazione della seconda parte di «Totò, l’erede di Don Chisciotte»

Dopo il successo del primo tempo, pubblicato nel 2022 in occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò, Panini Comics presenta il volume conclusivo di «Totò, L’erede di Don Chisciotte», l’opera di Fabio Celoni concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo.

Il secondo tempo sarà disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 25 aprile e sarà presentato ufficialmente in occasione di Comicon Napoli (25-28 aprile, Mostra d’Oltremare, Napoli).

Questo incredibile lavoro nasce dal «film perduto» di Totò, un soggetto cinematografico originale scritto a più mani da grandi sceneggiatori del passato come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri ancora. Fabio Celoni ha ritrovato questi materiali del 1948 e dato vita a un progetto unico, che unisce cinema e fumetto celebrando il grande umorismo di Antonio De Curtis, il Principe Totò. Celoni ha lavorato su ogni dettaglio del volume avvalendosi della preziosa collaborazione della nipote del Principe Elena Anticoli De Curtis.

«Voglio confessarvi anche una mia segreta ambizione: interpretare il Don Chisciotte. Ci penso sempre e spero che il mio desiderio si avveri, poiché Don Chisciotte mi è molto simpatico», così Antonio de Curtis commentava il sogno di realizzare un film sull’iconico protagonista del romanzo scritto dallo spagnolo Miguel de Cervantes. Dopo oltre 50 anni Celoni ha avverato questo desiderio, rendendolo protagonista di imperdibili avventure a fianco del sodale Aldo Fabrizi (nei panni di Sancho Panza), ricreando così l’accoppiata comica di tanti film di successo come I Tartassati, Guardie e Ladri e Totò, Fabrizi e i giovani d’oggi.

«Con questo Secondo tempo, L’erede di Don Chisciotte vede finalmente il suo compimento, dopo 75 anni dalla prima stesura. Totò ha finalmente girato il film che ha tanto desiderato per tutta la sua vita. I miei primi approcci al progetto risalgono al 2017, quindi sono ben 7 anni che lavoro a quest’opera. A un certo punto ho quasi temuto che la “maledizione di Don Chisciotte” potesse davvero funzionare. Ma non c’è maledizione che tenga, quando si fa qualcosa per amore» ha commentato Fabio Celoni. La conclusione perfetta di un’opera maestosa, dunque, dedicata a uno dei miti assoluti del cinema italiano.

“Totò, L’erede di Don Chisciotte: Secondo tempo” contiene dettagliati apparati redazionali che ne raccontano la genesi, la realizzazione grafica e varie curiosità su Totò, come il suo amore per i fumetti.

L’opera è disponibile anche in un cofanetto deluxe che raccoglie i due volumi e in un cofanetto raccoglitore con solo il secondo volume per chi possiede già il Primo tempo.

L'autore

Fabio Celoni nasce a Sesto San Giovanni (MI) il 23 settembre del 1971. Frequenta la Scuola del Fumetto di Milano e approda alla Walt Disney nel 1990, diventando disegnatore regolare di Topolino e di altre testate tra cui PK e Paperinik. Nell’anno 2000 approda alla Sergio Bonelli Editore, come disegnatore di Dylan Dog, Dampyr e Brad Barron, di cui è anche creatore grafico e copertinista. È inoltre scrittore di romanzi, di saggi e di racconti.

Per Disney/Panini ha disegnato parodie di classici della letteratura, come Dracula di Bram Topker, Lo strano caso del dottor Ratkyll e mister Hyde e Duckenstein di Mary Shelduck, scritte da Bruno Enna e pubblicate in tutto il mondo, fino alla sua prima storia Disney come autore completo, Il destino di Paperone.

Ha fondato la casa editrice Cerny Klaun, con sede a Praga, dove è vissuto per 12 anni, creando e pubblicando a Lucca il progetto editoriale collettivo SmartComix.