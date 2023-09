Pianura, agli arresti domiciliari sorpreso con la droga in casa

Gli agenti del Commissariato Pianura hanno notato un frequente via vai di persone nei pressi dell’abitazione di un uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in via Francesco Arnaldi.

Per tale motivo, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso il suo appartamento e hanno rinvenuto, ben occultati, un involucro contenente circa 170 grammi di cocaina e 5 panetti di hashish per un peso complessivo pari a circa 500 grammi.

Pertanto, il 23enne, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.