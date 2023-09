Terremoto a Napoli oggi, caduta calcinacci a Bagnoli: «Ma nessun danno a cose e persone»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione dopo la forte scossa di terremoto della notte nella zona dei Campi Flegrei, avvertita distintamente a Napoli. Il sindaco è in costante contatto con le autorità competenti.

Il terremoto di di magnitudo 4,2 avvenuto alle 3,35 nei Campi Flegrei «è stato il maggiore degli ultimi 40 anni» ed «è avvenuto durante uno sciame cominciato ieri mattina alle 5, caratterizzato da 60 eventi di intensità inferiore»: lo ha detto all'Ansa Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Dalle segnalazioni riscontrate, la scossa non ha prodotto danni a cose o persone come reso noto dal Comune di Napoli. Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, ancora in corso, e caduta di calcinacci in via Eurialo.

Verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali.