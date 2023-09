Terremoto a Napoli, sospesa la circolazione ferroviaria: ferma la metropolitana linea 2

Linee ferroviarie in tilt dopo il terremoto. Dopo la scossa più forte dal 1984 a oggi, infatti, sono state ordinate verifiche tecniche su tutta la linea.

La linea 2 della metropolitana di Napoli è ferma, stop anche ai treni provenienti da Salerno: la circolazione è sospesa tra Battipaglia e Napoli con forti ripercussioni sul traffico ferroviario. Fermi anche i treni da Caserta in attesa di nuove disposizioni.

Come fa sapere Rfi, a Napoli Centrale e sulle linee Alta Velocità Roma - Napoli - Salerno, Napoli - Villa Literno, Napoli - Aversa e Napoli - Torre Annunziata la circolazione ferroviaria e stata sospesa per consentire la verifica dello stato della linea.

Effetti sulla mobilita ferroviaria: rallentamenti fino a 150 minuti. È in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario mentre tecnici di Rfi stanno effettuando i necessari controlli alla linea.

In seguito alla forte scossa di terremoto, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali. I tecnici specializzati nelle ispezioni di ponti e viadotti hanno svolto specifici controlli sullestatali 7 Quater Domitiana e 686 di Quarto. Le attività si sono concluse nelle prime ore del mattino e non hanno evidenziato anomalie o danni strutturali. La circolazione è regolare.