Rissa nella metropolitana di Napoli: 15enne ferito con due coltellate

Rissa tra giovanissimi, ieri sera, all'interno di un vagone della metro di Napoli e poi in stazione: un ragazzino di 15 anni è stato colpito da due coltellate, al braccio e alla schiena. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che sono intervenuti in via Oliviero Zuccarini presso la stazione della metro Linea 1 di Scampia, un gruppo di giovani si sarebbe affrontato con insulti e percosse, all'interno di un vagone della metro e poi in stazione.

Durante la colluttazione, uno dei ragazzi avrebbe estratto dai pantaloni una pistola a salve senza tappo rosso; un altro minore appena 15enne sarebbe stato colpito da due coltellate (braccio destro e schiena), in circostanze ancora da chiarire.

Il 17enne con l'arma è stato bloccato dalla guardia giurata e poi denunciato dai carabinieri.

Il ferito è stato portato al Cto dove gli sono state suturate le ferite; 10 i giorni di prognosi prescritti. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.