Napoli, arriva il Comicon 2024: ecco il programma completo degli eventi

Un Comicon tutto sold out ancora prima di iniziare. Dal 25 fino al 28 aprile parte la 24a edizione di uno dei festival del fumetto più famosi d'Italia e non solo. «Siamo tra i primi cinque al mondo per importanza, per ospiti, per pubblico e siamo orgogliosi di essere completamente “Made in Naples”» sottolinea Claudio Curcio, Presidente di Comicon Napoli durante la conferenza stampa tenutasi oggi alla Regione Campania.

L'evento si preannuncia ricco di novità e ospiti internazionali, grazie anche alla collaborazione con il “Komacon”, Korea Manhwa Contents Agency, per il quale era presente la Presidente di Comicon Corea Sun-mi Kim, che ha ricordato che quest'anno si festeggiano i 140 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia.

«Napoli è una città mondo che ritrova la sua identità più profonda quando si apre al mondo e alle culture internazionali» sottolinea il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. «Ogni incontro di culture diverse e di giovani di diverse parti del mondo è un contributo alla pace. Abbiamo zone del mondo nelle quali i giovani non hanno possibilità di vivere momenti come questi. Credo che un evento simile celebrerà la necessità della cultura della pace e della tolleranza».

Il Comicon e la Corea

Un vero e proprio incontro e scambio tra la cultura coreana e quella italiana. Il progetto Corea arricchisce il Comicon di Napoli di studi di animazioni ed editoria estera, seminari, mostre per il fumetto, esperienze di gastronomia coreana ed esposizioni di abiti tradizionali.

Saranno due gli autori principali coinvolti: Won Su-Yeon una delle artiste che più rappresenta il fumetto coreano, famosa per “Full House”, oggi adattato anche a serie televisiva; e Kang Mi-kang creatore de “La manica rossa”. Sarà possibile incontrare il fumettista che disegnerà dal vivo.

La cultura coreana sarà celebrata anche attraverso la moda, con l'esposizione degli Hanbok, abiti tradizionali, e la cucina. Ci sarà, infatti, un banchetto con 5 rinomati chef dedicato alla gastronomia coreana tradizionale. «Su questo direi che prima Claudio Curcio assaggia e poi noi ci regoliamo di conseguenza» ha scherzato il presidente De Luca.

Il programma

Il Comicon si supera anche quest'anno: 450 ospiti internazionali, 560 eventi in 4 giorni dal gaming al fumetto, dalla musica al cinema.

Oltre alla collaborazione con il progetto Corea, si incontreranno per la prima volta sul palco Elodie e Manara: l'artista aveva omaggiato la cantante con un ritratto, ma i due non si erano mai visti di persona.

Verrà realizzata una puntata live dal comicon del podcast “Tintoria” con Davide Moccia. Inoltre, il Comicon celebra importanti compleanni come quello delle Winx (20 anni) attraverso una mostra unica con gadget e disegni, e i 50 anni del più grande gioco di ruolo al mondo: Dungeons&Dragons. Per l'occasione sarà presente Frank Mentzer, creatore di una delle prime espansioni complete delle regole del gioco.

I film al Comicon

Non solo disegni, ma anche cinema e musica. Al Comicon sarà presentato in anteprima il film “Il segreto di Liberato”, ricco di 30 minuti di disegni animati. «Cercate di liberarlo per la prossima edizione» ironizza De Luca.

Poi ancora sarà presentato «Falla Girare 2» con Ciro Priello, e «Romulus» il nuovo film della saga Alien.

Insomma, un'edizione ricca di novità, anche attenta alla sostenibilità sociale e all'inclusione. Saranno presente durante l'evento diversi interpreti dell'Associazione Nazionale Interpreti Lis, per permettere anche alle persone sorde di partecipare agli eventi.

Infine, ci sarà anche un'occhio di riguardo verso i celiaci, con l'introduzione della pizza senza glutine, e all'ambiente: l'evento è stato reso totalmente ecofriendly.