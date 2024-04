Comicon Napoli 2024, il festival pop cala il sipario con quasi 200mila presenze

Si parte con gli impermeabili per coprirsi dalla pioggia, si conclude con gli ombrelli per ripararsi dal sole. Anche il bel tempo ha baciato oggi l’ultima giornata di Comicon, dopo quattro giorni di totale sold out la 24esima edizione del International Pop Culture Festival di Napoli ha chiuso oggi i suoi battenti con la cifra record di oltre 175mila visitatori.

In attesa di celebrare le nozze d’argento, come da pronostici della vigilia la fiera pop partenopea si conferma, di anno in anno, un successo senza tempo capace di unire generazioni a volte completamente distanti nella vita di tutti i giorni. Giovani e adulti, cosplay o semplici curiosi, si mescolano così nel calderone colorato della Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, per giorni epicentro a tutto tondo della produzione artistica italiana e straniera grazie al ricchissimo programma di ospiti ed eventi: ce n'è per tutti i gusti dal fumetto al videogame passando per cinema e serie tv.

«Siamo molto felici del successo del festival e della sua straordinaria proposta di qualità e rilievo internazionale – racconta Claudio Curcio, presidente e fondatore della fortunata kermesse - Comicon è un esempio felice di fusione tra i diversi linguaggi della creatività, ma anche tra sviluppo economico, turismo e divulgazione».

Ad evidenziare i numeri che raccontano la buona riuscita dell’evento, sono gli stessi avventori del Comicon arrivati nel capoluogo campano da ogni parte dello stivale. «Vengo da Catania – spiega Alberto al suo primo festival – ho trovato tantissimi eventi ben organizzati e sicuramente ci tornerò anche il prossimo anno». «La cosa più bella è stata incontrare da vicino i miei beniamini, tanti autori importanti che ho avuto il piacere di conoscere dal vivo respirando un’aria di famiglia» dice invece Marianna, una cosplay della nota serie animata statunitense Hazbin Hotel.

Tra le tante novità dell’edizione spicca poi il gemellaggio con il Bucheon International Comics Festival. «Uno speciale ringraziamento va alla delegazione della Corea del Sud e agli amici di Komacon con cui è nato il gemellaggio grazie al quale decine di artisti, mostre, eventi e anche cultura gastronomica sono state presenti a COMICON.

E a ottobre, COMICON rappresenterà Napoli, la Campania e l’Italia in Corea allo stesso modo» chiarisce Curcio.

Dopo Napoli, la fiera crossmediale tre le più amate al mondo emigrerà poi nuovamente in Lombardia dove a seguito del successo dell’edizione d’esordio tornerà in scena dal 21 al 23 giugno 2024 il Comicon Bergamo. Nel mentre, gli organizzatori annunciano già da subito le date napoletane per l’edizione numero venticinque in programma dal 1 al 4 maggio 2025.