Comicon 2024, Ciro Priello presenta in anteprima «IF Gli Amici Immaginari»

Ciro Priello arriva sul palco del teatro Mediterraneo accompagnato direttamente dal simpatico Blue, il buffo protagonista a cui presta la voce nel doppiaggio italiano di «IF – Gli Amici Immaginari». La nuova pellicola, presentata in anteprima oggi al Comicon 2024 di Napoli, in uscita nelle sale il prossimo 16 maggio.

Il film, diretto da John Krasinski con Ryan Reynolds e John Krasinski, è una commedia-fantasy, ma guai a parlare di opera ad appannaggio dei soli giovanissimi: «Vivendo abbiamo questa fretta di abbandonare troppo presto il bambino che è dentro di noi – spiega il frontman dei The Jackal parlando al pubblico della Mostra d’Oltremare – però per quanto si possa credere che questo sia un film per bambini in realtà è un prodotto che io consiglio a tutti gli adulti perché credo sia veramente importante continuare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino».

Sull’esperienza in doppiaggio, non certo la prima per Priello, precisa: «C’è sempre una sensibilità particolare quando si doppia, ci si attacca agli occhi: Blue è un personaggio che mi somiglia tantissimo per il suo essere imbranato quindi è stato per me piacevolissimo doppiarlo perché mi ci sono rivisto in alcune cose».

Nel corso dell’incontro, moderato da Eva Carducci e Alessandro De Simone, il comico napoletano ha poi ricordato alla platea la sua infanzia: «Da piccolo avevo anche io un amico immaginario – racconta – era un me in cartone animato che riusciva a fare tutto ciò che mi limitava: vederlo mi motivava tantissimo».