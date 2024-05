“C’eravamo tanto amati”, la pellicola restaurata, proiettato in alcune scuole della Campania

Domani giovedì 9 maggio si annunzia una giornata di grande cinema promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la Cineteca Nazionale, per le scuole della Campania. In occasione dei cinquant’anni del film di Ettore Scola “C’eravamo tanto amati” girato nel 1974, la pellicola restaurata dal CSC-Cineteca Nazionale, in tre luoghi diversi, iniziando dall’Auditorium del Polo Universitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a San Giovanni a Teduccio, poi in contemporanea all’Auditorium del Convitto Nazionale “Torquato Tasso” di Salerno con una seconda proiezione a metà mattina.



E il nutrito programma di una straordinaria giornata per il cinema e le scuole in apertura è anche occasione della presentazione del protocollo siglato tra CSC-Cineteca Nazionale e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Un protocollo-accordo che vede l’Usr per la Campania, come primo Ufficio Scolastico a livello nazionale a stipularlo con la Cineteca. Interventi anche da parte del direttore generale dell’Usr per la Campania Ettore Acerra e della Dirigente dell’Ufficio III dell’Usr Campania Anna Maria Di Nocera.

E ancora la proiezione del film con introduzione a cura di Maria Coletti della CSC-Cineteca Nazionale che vede la partecipazione di studenti e docenti delle classi con indirizzo cinema ed audiovisivi dalle scuole superiori della rete FrameNet.



Una rete costituita lo scorso anno e che riunisce gli istituti superiori della Campania ad indirizzo servizi culturali e dello spettacolo e audiovisivo e multimediale promossa dall’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il coordinamento della docente referente festival e rassegne cinema, teatro, musei e audiovisivi dell’Ufficio Scolastico per la Campania Antonella Di Nocera, e costituitasi con un protocollo di intesa tra le scuole aderenti per valorizzare azioni comuni sul cinema e l’audiovisivo.

La rete Frame Net è nata lo scorso anno composta da I.I.S.

Alfonso Casanova, I.S.I.S.5. Osvaldo Conti I.I.S., Liceo Artistico Statale San Leucio, I.S.I.S. Ferraris Buccini, Liceo Statale Don Gnocchi, Liceo Giordano Bruno, I.S. Marconi, IPSEOA Duca di Buonvicino, Liceo Statale Don Lorenzo Milani, I.S. Bernini De Sanctis, I.S.I.S. Boccioni Palizzi (Liceo Artistico), IPSEOA Rossini, IPSEOA Antonio Esposito Ferraioli I.S. Caravaggio, Liceo artistico - Liceo Statale Giorgio De Chirico, I.I.S. Gian Camillo Glorioso, Convitto Nazionale T. Tasso, Liceo Artistico Sabatini Menna. Tra Napoli e Salerno il film “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola nella sua versione restaurata avrà come spettatori circa seicentocinquanta studenti delle superiori ad indirizzo cinema.