Il napoletano Mario Volpe sbarca al Salone del libro con "La Prigione dei Ricordi"

Si terrà alle 18,30 al Salone del Libro di Torino all'interno dello stand dedicato alla Campania nel padiglione Oval, la presentazione dell'ultimo lavoro editoriale di Mario Volpe, "La Prigione dei Ricordi", (Diogene Edizioni), assieme allo scrittore Salvatore Principe, con la moderazione della giornalista Annamaria Pianese. La storia tocca temi come la redenzione, l'isolamento, e la lotta interiore di Ed tra il desiderio di una nuova vita e le ombre del suo passato. La narrazione mescola elementi di mistero e introspezione. Eduard Fabré – soprannominato Ed – vive una vita non sua, riprogrammata da un innovativo piano di riabilitazione carceraria che lo porterà a risiedere e lavorare nella piccola e remota cittadina di Nouvelle Ville.

Arrivato in città dopo un lungo viaggio, Ed si confronterà con la realtà di un luogo, quasi onirico, che sembrerà avere più segreti e misteri di quanto appaia in superficie. Ma attraverso incontri con vari personaggi, tra cui un meccanico di nome Simone, un religioso, e figure capaci di svanire nel nulla senza un apparente e valido motivo, Eduard Fabré cercherà di ambientarsi e ritrovare un nuovo inizio per se stesso, per sua moglie e per sua figlia, ma continui déjà-vu lo proietteranno in un mondo confuso dove i teneri ricordi di una famiglia passata e l’istinto aggressivo di una vita criminale si fonderanno in un’esistenza surreale e ambigua a cui sembrerà impossibile trovare una spiegazione logica.

Nouvelle Ville è il confine tra la realtà e il sogno, dove il passato e il futuro si fondono in un presente surreale capace di far confluire momenti quotidiani in strazianti e inaspettate tragedie. Sarà esattamente questo impalpabile confine tra reale e virtuale, tra la gioia e il dolore, a offrire a Eduard lo spunto profondo per riflettere su sé stesso e sul suo passato, mentre cercherà di capire il mistero che avvolge la città e i suoi abitanti. Per Mario Volpe è la sua prima presenza al Salone del Libro.

La sua passione per l'Asia è ben radicata.

Si occupa di commercio con i paesi dell’Estremo Oriente, vive tra Napoli e la Costa Azzurra dove ha fondato e gestisce una start-up specializzata nella distribuzione di prodotti plein-air. Per la Rogiosi Editore pubblicato Huiko (2018), oltre a un reportage sulla Cina di ventiquattro numeri per la rivista l’Espresso Napoletano. Per Diogene Edizioni ha pubblicato China Prosit (2019), Un treno per Shanghai (2020) e La donna dei grilli (2021). La prigione dei ricordi è la sua ultima pubblicazione in ordine di tempo.