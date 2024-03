Oppo Reno 11F 5G, borderless e con tripla camera da 64Mp

Oppo ha presenta in Italia il modello Reno 11F 5G. Caratterizzato da uno stile vivace e accattivante, una Ultra-Clear Triple Camera da 64Mp e un display Amoled Borderless da 120Hz, esso rappresenta l’unione perfetta tra un design innovativo ed esperienze smart. Con lo spessore di 7,54mm ed il peso di 177g, il Reno 11F 5G risulta sottile e leggero, garantendo comfort anche durante lunghi periodi di messaggistica, gaming o visione di contenuti. La colorazione Ocean Blue brilla di azzurro e di bianco, mentre la colorazione Palm Green svela toni di smeraldo e verde con sottili scintillii, ed è realizzata attraverso l'esclusivo processo Oppo Glow, che consiste nell'incisione a livello microscopico di piccoli cristalli scintillanti. Il device è stato sottoposto a numerosi test di qualità, dimostrando la propria resistenza a 100.000 pressioni dei tasti del volume, 200.000 pressioni del pulsante di accensione e 20.000 inserimenti e disinserimenti del cavo Usb-c.

Lo schermo Amoled Borderless 120Hz vanta una diagonale pari a 6,7 pollici e bordi ultra sottili di 1,47mm su entrambi i lati, i quali creano un'esperienza quasi a schermo intero, con un rapporto schermo-corpo del 93,4%.

La luminosità massima di picco di 1100 nit assicura immagini vivide e fedeli, e con un dimming Pwm che arriva fino a 2160Hz al di sotto dei 90 nits, l'esperienza di visione è più confortevole per gli occhi che non subiscono lo sfarfallio dello schermo.

Grazie alla Ultra-Clear Triple Camera da 64Mp e la registrazione in 4k, Reno 11F 5G è perfetto per l’acquisizione di contenuti. La fotocamera principale permette di catturare immagini ricche di dettagli, mentre la presenza della fotocamera ultra-wide e della fotocamera macro, rendono lo smartphone un device estremamente versatile, in grado di adattarsi e catturare un’ampia varietà di video e immagini. Il Portrait Expert Engine di Oppo consente di ottenere immagini eleganti e raffinate, combinando il riconoscimento facciale avanzato, il rilevamento del soggetto, la correzione dello skin tone e la funzione di enhancement garantendo un equilibrio perfetto tra soft-focus e nitidezza.

Il sistema operativo ColorOs 14 rende il dispositivo sicuro, performante, affidabile e durevole nel tempo, e il sistema di calcolo di nuova generazione Trinity Engine, garantisce prestazioni veloci e fluide. La vitalizzazione della Rom può far risparmiare tanto spazio comprimendo i dati inutilizzati e rimuovendo i file duplicati. Reno 11F 5G è alimentato da un chipset Mediatek Dimensity 7050 che offre un’elaborazione a 6nm, permettendo il multitasking, il gaming e la gestione di attività come la registrazione video in 4k. La Ram fino a 8Gb e ulteriori 8 disponibili tramite Ram Expansion, permettono di gestire molteplici app senza dover chiudere quelle in background. Inoltre, la memoria integrata, di 128 o 256Gb può essere espansa fino a 2Tb tramite scheda microSd.

Per una connessione affidabile durante la navigazione, le chiamate e l’invio di messaggi, Oppo ha sviluppato LinkBoost, un motore di ottimizzazione della rete che combina la selezione della rete tramite Ai e un design dell'antenna surround a 360 gradi per ottenere un segnale più stabile possibile con tempi di inattività minimi. La potente e duratura batteria da 5000 mAh consente di affrontare senza problemi una giornata piena di attività, e grazie alla tecnologia avanzata della batteria, l’autonomia rimane notevole anche dopo quattro anni di utilizzo quotidiano. Quando è necessario ricaricare lo smartphone velocemente, con la ricarica rapida Supervooc da 67w, Reno 11F 5G può caricarsi al 30% in soli 10 minuti e raggiungere il 100% in 48 minuti.

Il nuovo Oppo è già disponibile per il pre-ordine esclusivamente sull’e-store proprietario fino al primo aprile al prezzo di 369,99 euro. Durante questo periodo, i clienti avranno l'opportunità di beneficiare di un bundle promozionale che include gli auricolari Enco Free2i, Band2, un caricabatterie, una cover e una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al quarto anno. Inoltre, a partire dal 2 aprile fino al 14 aprile, sarà attiva la promo nazionale attraverso tutti i canali di vendita, grazie alla quale i clienti potranno usufruire di una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno, semplicemente caricando il proprio scontrino d'acquisto sulla pagina Oppo promo. Per coloro che effettueranno l'acquisto tramite lo store online durante lo stesso periodo, sarà disponibile anche una cover in aggiunta a una sostituzione gratuita aggiuntiva della batteria fino al 4° anno.