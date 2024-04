Oneplus Watch 2 Nordic Blue edition e Pad Go, ecco i due nuovi dispositivi

OnePlus ha annunciato il lancio in Europa di due innovativi dispositivi della sua linea di prodotti IoT: l'esclusiva europea OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition e il tablet OnePlus Pad Go. Presentati durante un evento tenutosi ad Helsinki, in Finlandia, entrambi i dispositivi si inseriscono nella strategia del brand volta a fornire dispositivi Android premium che soddisfano le esigenze dei consumatori europei e si integrano nell'ecosistema in espansione di dispositivi OnePlus interconnessi.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition

Ispirato alla bellezza e all'estetica del design scandinavo, il wearable offre uno stile impeccabile e funzionalità avanzate per accompagnare le persone in ogni momento della giornata. Con un design che richiama l'Oceano Nordico, questo orologio presenta sfumature di blu reali e bianchi luminosi, con un quadrante Gmt bicolore esclusivo che evoca i classici cronometri Gmt marini. Realizzato con precisione e attenzione ai dettagli, Watch 2 Nordic Blue Edition vanta un nuovo cinturino in pelle ibrida, che combina gomma fluorurata e vera pelle per una sensazione al tatto premium e un comfort eccezionale.

Il display ad alta risoluzione da 1,43 pollici, il telaio in acciaio inossidabile con cristallo di zaffiro 2.5d e la finitura satinata e lucida, fanno di questo orologio una combinazione perfetta di durabilità ed eleganza. L’alimentazione è affidata ad un doppio chipset e la batteria offre un’autonomia fino a 100 ore, dichiara OnePlus, e un tracciamento del fitness accurato. Con queste caratteristiche, Watch 2 Nordic Blue Edition si pone come uno dei migliori smartwatch Android del settore e il dispositivo più venduto di OnePlus negli ultimi due anni.

OnePlus Pad Go

Accanto allo smartwatch, come ampiamente annunciato, OnePlus ha presentato anche Pad Go, che amplia l'offerta di tablet del marchio in Europa. Dotato di un display da 2,4k, con la risoluzione più alta attualmente disponibile sul mercato, il Pad Go offre una qualità visiva straordinaria e un accesso senza pari all'ecosistema OnePlus, il tutto a un prezzo accessibile. Con funzionalità come Dolby Atmos e Eye Care integrate, il tablet di OnePlus offre anche una certificazione Tüv Rheinland come Display Full Care, evidenziando l'impegno dell’azienda per il benessere dei consumatori. Oltre alle sue caratteristiche hardware, Pad Go è progettato per lavorare in sinergia con gli smartphone OnePlus, offrendo una serie di funzioni intelligenti. La Content Sync, ad esempio, consente di condividere appunti e gallerie fotografiche tra il tablet e gli smartphone, mentre la modalità Cellular Data Sharing sui modelli non Lte garantisce una connessione più affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle connessioni hotspot standard.

Bingo Liu, Ceo di OnePlus Europe ha dichiarato: «La nostra strategia di prodotto è incentrata sulla creazione di un ecosistema potente e interconnesso di dispositivi OnePlus di alta qualità, che includa smartphone, tablet, wearables e dispositivi audio. L'Europa rappresenta una regione chiave in questa strategia a lungo termine e ci impegniamo a fornire alla nostra community un'esperienza d’uso olistica, veloce e fluida».

Il OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition e il Pad Go saranno disponibili per l'acquisto attraverso il sito OnePlus.com a partire rispettivamente da 379 euro e 329 euro. Ma le buone notizie non finiscono qui: coloro che effettueranno l'acquisto tra il 29 aprile e il 3 maggio, potranno fruire di uno sconto di 30 euro, accompagnato da un paio di Buds 3 in regalo. Inoltre, per chiunque decida di aggiungere OnePlus 12 al carrello insieme al Watch 2 Nordic Blue Edition, sarà riservato uno sconto del 20%.