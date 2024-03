Realme 12 Pro+ 5G, il cameraphone di riferimento nel segmento medio

La serie Realme 12 è arrivata e vuole stupire con il suo design premium, la potente lente periscopia, ricarica rapida e altro ancora. Realme 12 Pro Series, ecco la miglior fotocamera periscopica della categoria

Design

Lo smartphone ha spessore di soli 8,75 mm e un peso di 196 gr. Il suo design, frutto della collaborazione di Realme con il celebre orologiaio di lusso francese Ollivier Savéo, trae ispirazione dai particolari che contraddistinguono gli orologi di lusso. Quando per la prima volta lo si estrae dalla confezion, l’effetto wow è assicurato.

Sul retro, infatti, la presenza pelle vegana rende la cover posteriore un elemento premium del dispositivo, che restituisce una sensazione touch and feel setosa al tatto, in grado di unire lusso e praticità. Essa è realizzata con materiali siliconici di alta qualità e resistenti allo sporco. Un ulteriore elemento distintivo della back cover, che richiama il design degli orologi di lusso è rappresentato dalla lunetta scanalata dorata che ospita il gruppo dei sensori fotografici.

Ebbene, la sua complessa realizzazione prevede il taglio, tramite macchine Cnc di precisione, di 300 linee metalliche che costituiscono la circonferenza della lunetta, e donano al design un ulteriore tocco di raffinatezza. Il device vanta, inoltre, la certificazione Ip65, per la resistenza a polvere, acqua e spruzzi di liquidi a bassa pressione. Per coloro che desiderano una protezione aggiuntiva dello smartphone, in caso di urti o cadute, Realme fornisce, all’interno della confezione anche una utilissima cover in silicone. I colori disponibili, traggono anch’essi ispirazione da prestigiose serie di orologi di lusso e sono il Submarine Blue e Navigator Beige. Per il momento solo in India, Realme renderà disponibile anche l'esclusivo Explorer Red.

Profilo Hardware

La configurazione hardware della nuova serie 12 Pro di Realme presenta sottili differenze tra le due varianti disponibili. In particolare, il modello in prova (12 Pro+ 5g) monta uno Snapdragon 7s Gen 2 Octa-Core con architettura a 4nm, che ha dimostrato di essere molto efficiente dal punto di vista energetico. La grafica invece è affidata ad una Gpu Adreno 710. L’esperienza è risultata assolutamente fluida, il processore gestisce bene anche le sessioni in multitasking, le app si aprono velocemente, lo scorrimento dell'interfaccia e delle app dei social media è fluido e lo streaming di contenuti e le videochiamate non presentano problemi. In questo caso, la Ram dinamica riveste un ruolo chiave richiamando fino a 12Gb (che si vanno ad aggiungere ai 12Gb disponibili) dalla Rom, per gestire senza affanno tutti i processi attivi e quelli in background.

Display

Realme ha dotato questo smartphone di un eccellente display Oled curvo ai bordi, la cui diagonale misura 6,7 pollici con un rapporto di 20:9.

Grazie al picco di luminosità massima, che raggiunge 950 nit, la visione dello schermo risulta ottimale anche in condizioni di accentuata luce naturale. La sua risoluzione massima Full HD, il refresh rate a 120Hz e il campionamento tattile di 240Hz ne fanno uno schermo che vanta prestazioni importanti sia in termini reattività al tocco sia nella riproduzione dei colori.

Realme ha curato con particolare attenzione quest’ultimo aspetto, ed ha dotato lo schermo di questo device della tecnologia ProXdr, che analizza il contenuto dell'immagine trasmessa dalla fotocamera, ottimizzando gli effetti fotografici, mettendo in risalto quei dettagli nascosti nelle fotografie Hdr, rendendoli visibili sullo schermo. In condizioni di bassa luminosità, realme 12 Pro+ 5G utilizza il dimming Pwm ad alta frequenza a 2160 Hz, ciò mantiene la precisione del colore ed elimina lo sfarfallio, garantendo il completo comfort visivo e una piacevole esperienza visiva dei contenuti.

Fotografia

Realme 12 Pro+ 5G è l’ultimo flagship di realme progettato per elevare il livello di fotografia e video, e venire incontro alle esigenze dei giovani utenti. Per raggiungere questo obiettivo, il brand ha utilizzato un sensore principale Sony Imx890 da 50 Mp, un teleobiettivo periscopico con OmniVision Ov64b, con zoom ottico 3x e sensore interno 6x, il più grande della categoria ed il migliore nella sua fascia di prezzo. Infine, l’ultra grandangolare Sony Imx355 da 8Mp, f/2.2, 16 mm, con ampiezza di 112°. Il sensore periscopico, in particolare, stabilisce un nuovo standard in termini di dimensioni, ed utilizza la tecnologia di fusione dei pixel 4 in 1 arrivando ad una risoluzione di 64Mp. Frontalmente, è presente una fotocamera selfie con sensore Sony Imx615 da 32Mp. Dal punto di vista della qualità, si ottengono buoni livelli di dettaglio e nitidezza sia negli scatti diurni che notturni e la specifica modalità, quando impostata, aiuta ad illuminare la scena inquadrata, riuscendo a gestire molto bene più fonti di luce. Le foto ritratto sono sicuramente un punto di forza di questo dispositivo, per l'elevatissimo livello di dettaglio insieme a un raffinato effetto di profondità di campo. Un lieve incoerenza dei colori sembra emergere quando si scatta da diverse lunghezze focali, dove i colori di un’immagine ripresa a 3x appaiono più sbiaditi rispetto a una foto scattata a 2x. Il dispositivo può raggiungere un sorprendente zoom digitale fino a 120x, una caratteristica unica in un telefono di fascia media, qualcosa che prima si trovava solo sui dispositivi di fascia alta. Questa funzione non è certamente la più utilizzata nell’uso quotidiano, ma è utile averla e può dare anche risultati soddisfacenti se si considera la scena nella sua interezza. Gli scatti da 8 megapixel ultra-wide riportano molti dettagli e i colori sembrano realistici. Gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione intensificano i rumori e le sgranature, ma posso avere un aspetto migliore quando la modalità notturna è abilitata. Dal punto di vista video, la fotocamera principale raggiunge la massima risoluzione a 4k 30 fps mentre la fotocamera ultrawide e la fotocamera frontale raggiungono entrambe il massimo a 1080p 30 fps, non la soluzione migliore per coloro che fanno Vlog.

Interfaccia Grafica e Software

Realme 12 Pro Plus è naturalmente uno smartphone basato su Sistema Operativo Android 14 e viene fornito con la più recente interfaccia utente sviluppata da Realme, la Ui 5.0. Al riguardo, nell’ottica dell’ottimizzazione del ciclo di vita e la garanzia del mantenimento di tutte le più recenti funzionalità Realme e Android, il produttore ha assicurato che la serie 12 Pro riceverà due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

Durante la prova, lo smartphone in versione 12/512Gb si è mostrato reattivo e fluido nel passaggio da un app all’altra, anche quando la gestione è diventata multitasking con diverse app aperte in backgroud. Realme Ui 5.0 gode, infatti, di un ottimo lavoro di adattamento ad Android ed offre diverse personalizzazioni come temi, pacchetti di icone, modalità di visualizzazione sempre attiva e altro ancora. Aspetti chiave come la barra delle notifiche, i pulsanti di impostazione rapida e il cassetto delle app rimangono fedeli all'Android di serie per una facile adattabilità. Come sempre, ci sono alcune app preinstallate ma la maggior parte di queste può essere facilmente disinstallata o disabilitata

Batteria

Realme 12 Pro+ 5g è alimentato da una batteria da 5000 mAh che garantisce un’eccellente autonomia, che non delude le aspettative degli utenti ed è senza alcun dubbio, una delle qualità di questo device. In combinazione con la ricarica rapida da 67w grazie all'adattatore che viene fornito con il telefono nella confezione di vendita, lo smartphone è in grado raggiungere la piena carica in soli 48 minuti ed il 50% di carica nell’incredibile tempo di 19 minuti. In aggiunta, una efficace tecnologia riduce l’impedenza del percorso di carica, abbassando sensibilmente l’accumulo di calore, migliorando la stabilità del processo di ricarica. Infine, il comparto dispone di un algoritmo che interviene durante l'ultimo 10% della capacità della batteria (dal 90% al 100%) utilizzando una carica lenta e delicata per proteggere l’unità dall’usura precoce.

Impressioni finali

Realme ha puntato davvero in alto nella realizzazione 12 Pro Plus 5G ed il risultato è convincente. Lo sviluppo e la cura del design distingue questo smartphone dai concorrenti della medesima fascia di prezzo. Il display curvo e colorato è piacevole alla vista, gli altoparlanti sono eccellenti e la durata della batteria e la ricarica sono molto affidabili. Dal lato prestazioni il chipset è scattante, con spazio per il multitasking e l'archiviazione di file, e di più ovviamente, c'è un'ampia gamma di fotocamere capaci di garantire flessibilità durante le riprese. Dunque, se si desidera uno smartphone dal design elegante, buone prestazioni, molto spazio di archiviazione e una lunga durata della batteria, con realme 12 Pro+ 5g è difficile sbagliare.