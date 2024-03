Microsoft Copilot for Security disponibile da aprile

Microsoft ha annunciato la disponibilità a livello globale di Microsoft Copilot for Security a partire dal 1° aprile 2024. Si tratta della prima soluzione di Ia generativa progettata per aiutare i professionisti della sicurezza e dell'It a rilevare le minacce in modo più accurato e veloce. Essa si basa su threat intelligence e dati su larga scala, tra cui più di 78 trilioni di alert di sicurezza elaborati da Microsoft ogni giorno, e viene abbinato a modelli linguistici all’avanguardia che offrono approfondimenti personalizzati.

Secondo un recente studio di Microsoft è emerso grazie a Copilot for Security, gli esperti hanno riscontrato numerosi vantaggi in termini di risparmio di tempo e accuratezza delle analisi. Questa soluzione, infatti, dotata di un'interfaccia localizzata in 25 lingue e capace di comprendere e rispondere a prompt in otto lingue, consente ai professionisti della sicurezza e dell'It di ampliare le proprie competenze, collaborare in modo più efficace e avere una maggiore visibilità sulle minacce, consentendo una risposta più rapida.

La piattaforma unificata per le operazioni di sicurezza integra Copilot in Defender per Siem e Xdr, guidando gli utenti nell'indagine e nella risposta alle minacce. Copilot automatizza la rilevazione dei dettagli, migliora l'efficienza con risposte guidate e fornisce analisi avanzate, inclusa la valutazione dei rischi. Inoltre, in Microsoft Entra, Copilot aiuta a prevenire la compromissione dell'identità e in Microsoft Purview fornisce report concisi degli alert, nonché insights e supporto in linguaggio naturale per prioritizzare gli alert critici. Copilot in Intune migliorerà invece la gestione degli endpoint consentendo decisioni più informate e la risoluzione dei problemi prima che questi si verifichino.

L'introduzione di un numero sempre maggiore di servizi di intelligenza artificiale generativa sul mercato per tutte le funzioni aziendali, oltre a fornire infinite opportunità, ha introdotto anche nuove sfide e rischi. A questo riguardo, Microsoft intende proseguire con la sua visione in materia di sicurezza, sviluppando soluzioni e adottando iniziative con l’intento di mettere la proria visione dell’Ia generativa nelle mani dei professionisti della sicurezza e, nello stesso tempo, fornire loro gli strumenti per implementare e utilizzare in modo sicuro e responsabile l'intelligenza artificiale.