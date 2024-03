Nuovi Razer Seiren: nati per soddisfare streamer, gamer e content creator

Razer, azienda leader nel lifestyle gaming, ha annunciato due new entry nella propria linea di periferiche audio: Seiren v3 Chroma e Seiren v3 Mini. Mix perfetto tra funzionalità all’avanguardia e l’estetica iconica di Razer, questi microfoni sono concepiti per essere il fulcro di qualsiasi set up gaming, studio di streaming o spazio per la creazione di contenuti.

Razer Seiren V3 Chroma stabilisce un nuovo standard per i microfoni Usb nel gaming, unendo una chiarezza audio impeccabile a una straordinaria esperienza Rgb impattante dal punto di vista visivo. Grazie all’illuminazione reattiva di Stream e Game, alimentata da Razer Chroma Rgb, esso porta la spettacolarizzazione a nuovi livelli, rispondendo agli eventi di gioco e agli avvisi di Stream con vivaci effetti luminosi.

Cuore pulsante del Seiren v3 Chroma è il suo microfono a condensatore super-cardioide, che cattura ogni sfumatura della voce con un livello di dettaglio eccezionale, supportato da un pickup pattern più stretto che riduce efficacemente il rumore di fondo. Che si tratti di comunicare con i compagni di squadra o di confrontarsi con il pubblico, Seiren V3 Chroma garantisce che ogni parola venga ascoltata con chiarezza cristallina.

Il sensore multifunzione Tap-to-Mute è più di un semplice pulsante: è un centro di comando intuitivo a portata di mano. Con un semplice tocco, è possibile controllare l’uscita audio, compreso il mute/unmute, regolare l’illuminazione, attivare il limitatore di gain digitale o controllare i livelli di monitoraggio del microfono con gli indicatori luminosi, garantendo un’esperienza audio impeccabile anche durante i live stream o le sessioni di gioco più intense.

Seiren v3 Mini invece, fa propria l’eredità del suo predecessore integrando ulteriori funzionalità nel suo fattore di forma compatto. I nuovi avanzamenti includono un sensore Tap-to-Mute intuitivo con un indicatore Led che fornisce controllo e feedback immediati, il mixaggio audio onboard tramite Razer Synapse e una frequenza di campionamento dei bit migliorata per prestazioni audio superiori. Questo rende Seiren v3 Mini una soluzione ottimale per gli streamer e i gamer in cerca di un audio di alta qualità senza ingombro.

Per gamer e content creator, il rumore di fondo può rappresentare un problema persistente. Il microfono a condensatore da 14 mm è stato progettato per catturare la voce in modo chiaro e dettagliato, soprattutto nelle gamme di frequenza più alte. Il pickup super-cardioide del Seiren v3 Mini isola sapientemente la voce dell’interlocutore, assicurando che venga acquisito solo l’audio desiderato, caratteristica fondamentale per lo streaming dal vivo o per le comunicazioni in game.

La disponibilità dei due devices è immediata e i prezzi 149,00 euro per il Seiren v3 Chroma e 59,00 euro per il Seiren v3 Mini.