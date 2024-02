3bmeteo rinnova app e sito web puntando su una comunicazione modulata

Secondo la rivista Meteorological Applications le applicazioni e i siti web sono gli strumenti più utilizzati dagli europei per fruire le previsioni del tempo. In linea con questo trend, 3bmeteo ha deciso di rinnovarsi introducendo non solo nuove funzionalità sull’app e sul sito, ma anche un nuovo modo di comunicare le previsioni e interfacciarsi con gli utenti, nell’ottica di renderla maggiormente consapevole. Il punto di forza dei nuovi servizi della società è, anzitutto, la valorizzazione del contributo degli esperti. Pertanto, nel backstage di 3bmeteo non operano solo algoritmi e tecnologie avanzate, ma un team di ben 20 meteorologi che, ogni giorno, sviluppano una previsione e decidono cosa sia meglio mostrare.

Questo aspetto è particolarmente importante considerando che, secondo un recente studio condotto da YouGov, il 53% degli americani si prepara agli eventi meteorologici comunicati, ma buona parte di loro non è in grado d’interpretare correttamente le previsioni, soprattutto in caso di maltempo.

Una ricerca pubblicata su Meteorological Applications, inoltre, dimostra che gli utenti europei adotterebbero misure preliminari solo a un livello di probabilità della previsione di almeno il 60% e che il 55% dell’utenza europea non si senta pienamente competente rispetto a questioni quali il contesto delle previsioni e la loro interpretazione.

«Il nostro obiettivo è proprio superare la comunicazione di dati meteo standard, tutti uguali indipendentemente dal giorno di previsione e dalla complessità della situazione meteo», spiega Massimo Bettinelli di 3bmeteo. In concreto, le principali novità dell’app e del sito di 3bmeteo sono diverse: la prima consiste nell’introduzione della notifica “previsione complicata”. I dettagli della previsione variano a seconda della sua complessità e qualora il meteorologo non sia in grado di fornire i dati con una buona attendibilità, ora per ora, non lo farà. Tuttavia, gli utenti potranno beneficiare di un altro servizio di alto livello: infatti, la previsione sarà corredata da un commento del meteorologo che fornirà spiegazioni sui possibili scenari e sul perché la previsione risulta soggetta a potenziali criticità. La seconda novità, invece, è legata all’etichetta “Previsione in rielaborazione”. Le previsioni, infatti, si aggiornano in modo rapido, spesso repentino, e tale dicitura comparirà qualora il meteorologo ritenga necessario oscurare una previsione fintanto che il suo aggiornamento non sarà ultimato e validato. Inoltre, verrà indicato l’orario da cui la previsione sarà nuovamente consultabile, contestualmente a un commento del meteorologo che spiegherà la novità intercorsa che ha reso necessario un riaggiornamento complessivo della previsione.

Infine, la terza innovazione riguarda le previsioni oltre i 7 giorni: queste non potranno essere uguali a quelle dei giorni più prossimi, dunque, 3bmeteo ha deciso di eliminare i dettagli orari e fornire una previsione giornaliera con la distribuzione temporale delle eventuali precipitazioni. Inoltre, gli utenti troveranno una serie di informazioni storiche e statistiche più utili come la temperatura minima e massima media e gli estremi di temperatura registrati negli ultimi 15 anni, periodo in cui i cambiamenti climatici hanno stravolto l’ambiente. Per tenere conto di essi e averne consapevolezza, la società ha aggiunto anche un indicatore che esprime le anomalie di temperatura rispetto al valore medio atteso per il periodo, oltre a diversi dati astronomici come effemeridi e ore di luce. Le nuove funzioni si sommano ad altre già introdotte negli ultimi anni, come l’aver mostrato l’evoluzione radar nella schermata principale delle previsioni con l’obiettivo di educare gli utenti alla lettura più corretta della previsione meteorologica a brevissima scadenza.