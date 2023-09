Bomba d'acqua su Napoli: strade allagate, visibilità azzerata e traffico in tilt dovunque

L'autunno arriva con il maltempo, accompagnato da un ciclone che porta instabilità, con piogge in tutta Italia, ma già per la prossima settimana si prevede il ritorno del caldo. Lo indica il meteorologo Mattia Gussoni, del sito ilMeteo.it.

Al Nord sono previsti oggi «rovesci a macchia di leopardo in concentrazione pomeridiana sul Nord-Est» e piogge «intense» al Centro, che poi si sposteranno verso il Sud. «Attenzione ai fenomeni forti in movimento dalla Bassa Toscana verso Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, e dalla sera anche sul resto del Sud», prosegue il meteorologo, e a Sud si registra «la fine ufficiale dell'Estate africana, dopo 10 giorni di picchi termici frequenti ed eccezionali di 35-38 gradi».

Clamorosa la bomba d'acqua che s'è abbattuta sulla città di Napoli e che ha creato problemi anche alla circolazione ferroviaria in Circumvesuviana.

Come fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, «causa allagamenti, la stazione di San Giorgio Cavalli di Bronzo è inibita al servizio viaggiatori». Inoltre, «causa avverse condizioni metereologiche i treni in partenza da Napoli-Porta Nolana - informa sempre Eav - potrebbero subire ritardi di circa 15 minuti». Problemi tecnici alla stazione di Pompei Santuario hanno invece provocato ritardi lungo la linea Napoli-Poggiomarino. Infine, la pioggia e il vento hanno costretto Eav a sospendere il servizio funiviario per il Monte Faito dalle 10.45.