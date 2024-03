Quarto anniversario di Huawei Store, tante promozioni e sconti sui prodotti più amati

In occasione del quarto anniversario di Huawei Store, fino al 25 marzo, sono disponibili sul sito i prodotti più amati a prezzi imperdibili. Per soddisfare ogni esigenza dei suoi consumatori, Huawei offre sconti fino al 50% su un'ampia selezione di dispositivi wearable, audio, smartphone, Pc, tablet e su tutte le estensioni di garanzia integrativa.

Infine, l’azienda renderà disponibili device in bundle e in edizione limitata con flash sales ogni 5 giorni su prodotti diversi, fino a esaurimento scorte.

Watch Gt4

Con l’arrivo della primavera e la possibilità di allenarsi all’aria aperta, rimettersi in forma diventa ancora più divertente. Huawei propone sconti sui migliori dispositivi wearable pensati per chi ama lo sport e il fitness. Gli smartwatch Huawei integrano tante funzionalità per il monitoraggio dei propri parametri vitali e l’analisi completa delle performance di allenamento. Non solo sono in grado di offrire uno stimolo in più per allenarsi, ma, grazie al loro design raffinato, sono anche perfetti da indossare in qualsiasi situazione, dal lavoro, allo sport, agli eventi più eleganti.

Watch Gt3

Fino al 25 marzo, utilizzando il codice coupon a4year si potranno acquistare, in quantità limitata e fino a esaurimento scorte, ad un prezzo ulteriormente scontato del 10%:

Watch Gt4 nella versione da 46mm Black al prezzo di 206,10 al posto di 249,90 euro, con FreeBuds Se 2 in omaggio;

Watch Gt3 nella versione da 46mm Active Black, dall’11 al 25 marzo, è disponibile al prezzo di 143,10 al posto di 249,00 euro.

Watch D il primo dispositivo da polso Huawei dedicato alla gestione e analisi completa dei parametri salute, che consente la misurazione dell'Ecg e della pressione arteriosa ovunque e in tempo reale, è acquistabile sull’e-commerce Huawei, a di 299,00 invece di 399,90 euro.

Fino al 25 marzo, ogni 5 giorni, saranno disponibili sul sito le offerte lampo Huawei.

Per cominciare, fino al 5 marzo prossimo, sono acquistabili in quantità limitata e fino a esaurimento scorte il Watch Gt3 e Watch Ultimate. Inoltre, In occasione del quarto anniversario di Huawei Store, fino al 25 marzo, è possibile acquistare, in quantità limitata e fino a esaurimento scorte, le limited edition del Watch Gt4 al prezzo di 215,10 euro invece di 259,90 utilizzando il codice sconto a4year, con le FreeBuds Se 2 in omaggio.

Free Clip

Sia che si ascolti la musica durante l'allenamento, sia sul treno, l'offerta in occasione dell'anniversario di Huawei Store è pensata per offrire soluzioni audio eccellenti e perfette per qualsiasi luogo. In particolare, fino al 25 marzo Huawei offre:

le Freeclip al prezzo di 161,10 anziché 199.90 euro utilizzando il codice sconto del 10% a4year. Inoltre, aggiungendo solamente 9,90 euro, si riceverà la Band 8 in omaggio;

le FreeBuds 5 in flash sale fino al 5 marzo al prezzo di 99,00 euro al posto di 159,90 euro utilizzando il codice sconto afreebuds503. La promozione è valida fino a esaurimento scorte e in quantità limitata pari a 200 pezzi.

MateBook d16

Per coloro invece che cercano il device per lavorare in movimento o da casa e che possa offrire sempre la massima produttività, Huawei presenta sconti anche sui Pc e tablet più amati, ideali per i consumatori dallo stile di vita dinamico. In particolare, fino al 25 marzo, utilizzando il codice sconto del 10% a4year si potranno acquistare:

MateBook d14 con processore Intel Core i5 di 12esima generazione (versione 16/512Gb), al prezzo di 584,10 anziché 799,90 euro con Wireless Mouse in omaggio;

Matebook d16 con processore Intel Core i5 di 12esima generazione (versione 8/512Gb), al prezzo di 539,10 invece di 799,90 euro;

Matebook x pro con processore Intel Core i7 di 13esima generazione (versione 16/512Gb), al prezzo di 1259,10 anziché 2199,90 euro con Stylish Backpack in omaggio;

MatePad 11.5 al prezzo di 224,10 invece di 299,90 euro. Inoltre, aggiungendo solamente 1,90 euro, si riceverà in omaggio anche la tastiera Smart Keyboard.

Sempre fino al 25 marzo, Huawei offre il P60 Pro (versione 8/256Gb) al prezzo di 719,10 al posto di 1199,90 euro utilizzando il codice sconto del 10% a4year con P60 Pro Case in regalo. Infine, i clienti Huawei potranno partecipare all’iniziativa Huawei Care 4 You, ottenendo il 50% di sconto su tutte le estensioni di garanzia integrativa per i propri dispositivi e per i propri acquisti.