Playstation introduce le Passkeys, per giocare in sicurezza

L'account di ogni singolo giocatore e l'identità associata alle piattaforme PlayStation rappresentano un aspetto centrale e fondamentale per l’accesso alle esperienze che PlayStation ha da offrire. La community PlayStation è composta da gamers incredibili e l'acquisto di titoli, l'accesso a media e servizi, la connessione con gli amici e le esperienze personalizzate dipendono tutti dall'identità del singolo giocatore.

Riconoscendo quanto sia preziosa questa identità per ciascun individuo, Sony ha costantemente migliorato i modi in cui i giocatori possono arricchirla, per garantire che PlayStation continui ad essere il “miglior luogo per giocare”. Allo stesso tempo, sono stati introdotti sistemi avanzati per proteggere e salvaguardare quelle identità, incluse funzionalità di sicurezza visibili ai clienti come la verifica in due passaggi, oltre a strati di sistemi e servizi protettivi che lavorano silenziosamente dietro le quinte. Provvedimenti, questi descritti, che mirano sempre più alla ricerca dell'equilibrio fondamentale tra facilità d'uso, accesso rapido a giochi ed esperienze di intrattenimento, minimizzando la potenziale frustrazione che può derivare dalle misure di sicurezza aggiuntive.

Storicamente, una sfida per Sony Interactive e per l'industria tecnologica e dei videogiochi nel suo complesso è stata l'uso delle password, che ha rappresentato un limite sia per quanto riguarda la protezione dell'identità sia per quanto riguarda la rapidità e la facilità di accesso alle esperienze nel caso una di esse venga dimenticata, compromessa o sia, semplicemente, difficile da inserire su un determinato dispositivo. In tale contesto, tenendo presente il necessario equilibrio tra comodità e maggiore sicurezza, Sony ha annunciato il lancio globale delle Passkeys come opzione alternativa alle password, ritenendo che esse siano lo strumento giusto per offrire alla community un metodo più comodo e sicuro per accedere e sfruttare tutte le esperienze che PlayStation ha da offrire.

Le Passkeys sono credenziali digitali generate automaticamente utilizzando la crittografia. Questa moderna alternativa alle password fornisce agli utenti la possibilità di accedere a piattaforme e dispositivi con una Passkey unica per ogni servizio online. Esse consentono di accedere al proprio account senza una password, utilizzando, invece, lo stesso comodo metodo di sblocco tipico degli schermi dei dispositivi mobili, come l'impronta digitale, la scansione del viso o il Pin. Resistenti alle frodi, le Passkeys aderiscono agli standard Fast Identity Online (Fido) stabiliti dalla Fido Alliance, un'organizzazione di cui il Gruppo Sony è orgogliosamente parte. La Fido Alliance è un'organizzazione globale che definisce gli standard di autenticazione, che si impegna a ridurre la dipendenza dal mondo dalle password, promuovendo lo sviluppo, l'uso e la conformità agli standard all'avanguardia per l'autenticazione su una vasta gamma di dispositivi e piattaforme, uno standard supportato da importanti piattaforme e dispositivi di aziende leader nel settore tecnologico.

Al fine di garantire un'esperienza online sicura, protetta e accogliente, è possibile uilizzare da subito le Passkeys, impostandole sul proprio account. Come ulteriore vantaggio, se si utilizzano altri servizi Sony con lo stesso account, le Passkeys funzioneranno anche con quei servizi.