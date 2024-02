Mwc 2024, Xiaomi 14 serie debutta nei mercati internazionali

Con un evento dedicato, tenutosi al Mwc di Barcellona, Xiaomi ha presentato Xiaomi 14 Series, l’ultima serie di smartphone di livello flagship. Il prodotto, frutto della costante ricerca dell’eccellenza di Xiaomi, rappresenta il punto più alto della collaborazione tra il brand tecnologico e Leica, incorporando le ottiche Leica Summilux.

Xiaomi 14 Ultra

Avvolto da un telaio costituito da un unico blocco di alluminio ad alta resistenza, uno strato di pelle vegana nano-tecnologica e lo Xiaomi Shield Glass, Xiaomi 14 Ultra offre una resistenza notevolmente migliorata di 1,38 volte.

La pelle vegana nano-tecnologica firmata Xiaomi presenta una formula di nuova concezione, che consente di ottenere una finitura più sottile e leggera con una resistenza all’usura migliorata. Utilizzando Xiaomi Shield Glass, l’innovativo All Around Liquid Display, Xiaomi 14 Ultra ridefinisce il display ottenendo una curvatura uniforme su tutti i lati e gli angoli, fondendo perfettamente il fascino visivo di uno schermo piatto con il feedback tattile di un bordo curvo.

Un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display Amoled C8 Wqhd+ da 6,73 pollici, caratterizzato da una risoluzione 3200 x 1440, una densità di pixel di 522 Ppi e un refresh rate variabile da 1 a 120Hz, il tutto supportato da una luminosità di picco di 3000 nits.

Xiaomi 14 Ultra è dotato di una configurazione professionale a quattro fotocamere con una notevole gamma di lunghezze focali, da 12mm a 120mm. La fotocamera principale, dotata di un’apertura variabile continua,

Completano la configurazione il teleobiettivo con lenti flottanti da 75mm con funzione macro, la lente a periscopio Leica 120mm con funzioni macro e la fotocamera ultra-wide Leica da 12mm.

Xiaomi 14 Ultra, inoltre, supporta riprese in 8k a 30fps su tutte e quattro le fotocamere. La fotocamera principale supporta le riprese in 4k a 120fps ed è adattabile agli effetti slow-motion 5x. Il dispositivo supporta anche le riprese Dolby Vision 4k a 60fps, dispone della stabilizzazione dell’immagine per un’acquisizione video fluida, ed è stato aggiunto un microfono supplementare per formare un array di 4 microfoni, che consente sia la registrazione di audio surround, sia la registrazione del suono direzionale.

Presentato insieme a Xiaomi 14 Ultra, il nuovo Xiaomi 14 Ultra Photography Kit è stato progettato per tutti gli appassionati di video e fotografia, e offre funzionalità aggiuntive con un’impugnatura e una custodia dedicate. Il kit include anche un pulsante di scatto a due stadi, una leva per lo zoom, un pulsante di registrazione video personalizzabile e un’ulteriore ghiera personalizzabile per il controllo fine dell’esposizione. Funziona anche come caricabatterie esterno, con un’autonomia di 1500mAh grazie all’Usb-c.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 misura 152,8mm x 71,5mm x 8,20mm. Il suo pannello posteriore leggermente curvo offre una presa comoda e sicura, consentendo un utilizzo prolungato.

Il design ultrasottile della cornice utilizza la tecnologia avanzata Fiaa per integrare i circuiti del pannello all’interno del display, ottenendo una cornice inferiore di appena 1,71mm.

Questa versione della nuova serie 14 è dotata di una configurazione completa a tre fotocamere e copre un’ampia gamma di focali da 14mm a 75mm. Xiaomi 14 è stato progettato con obiettivi Leica Summilux, abbinati al sensore di immagine custom per Xiaomi Light Fusion 900. Inoltre, la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare Leica da 14mm è stata portata a 50Mp e offre il teleobiettivo a lenti flottanti Leica da 75mm, con una distanza minima di messa a fuoco di soli 10cm.

In termini di display, Xiaomi 14 è dotato di uno schermo CrystalRes Amoled 1.5k (2670 x 1200) da 6,36 pollici. La densità di pixel dello schermo è stata aumentata a 460 Ppi, per offrire ancora più particolari. Grazie alla luminosità da 3000 nits, i colori risultano vivaci e le immagini rimangono nitide anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la frequenza di aggiornamento variabile, da 1 a 120Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e continua durante tutte le attività, incluse la navigazione, la lettura e il gioco.

Xiaomi 14 Series offre processori all’avanguardia, miglioramenti significativi nella tecnologia di raffreddamento e una maggiore longevità della batteria, che culminano in un’esperienza smartphone perfettamente ottimizzata. In particolare, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono entrambi alimentati dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, che vanta un aumento delle prestazioni della Cpu del 32% e una riduzione del consumo energetico del 34%, oltre a un notevole aumento delle prestazioni della Gpu del 34% e una riduzione del consumo energetico del 38%, rispetto alla versione precedente. L’intera serie è anche dotata di Qualcomm FastConnect 7800, che porta il wi-fi 7 con una capacità di 320Mhz.

Grazie al sistema di raffreddamento Xiaomi IceLoop, entrambi gli smartphone offrono un livello di fluidità senza precedenti in scenari impegnativi come la registrazione video, la fotografia computazionale, l’intelligenza artificiale in tempo reale e i giochi intensivi. Xiaomi 14 Ultra fa un ulteriore passo avanti, grazie al nuovo sistema Xiaomi Dual-Channel IceLoop, che introduce un secondo canale termico dedicato esclusivamente al modulo della fotocamera per una fotografia e una videografia più fluide.

In termini di batteria e ricarica, Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra sono entrambi dotati del sistema di gestione della batteria Xiaomi Surge, che garantisce prestazioni prolungate per tutta la giornata. Xiaomi 14 è alimentato da una batteria da 4610mAh con HyperCharge da 90w e HyperCharge wireless da 50w. Xiaomi 14 Ultra è dotato invece di una batteria più grande da 5000mAh con HyperCharge da 90w e la più recente tecnologia HyperCharge wireless da 80w.

Xiaomi 14 è disponibile da subito su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici, nei colori Black, White, and Jade Green e in due varianti di memoria (12/512Gb e 12/256Gb) rispettivamente a partire da 999,90 fino a 1099,90 euro. Per entrambe le versioni, fino al 25 marzo, su canali selezionati sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro. Xiaomi 14 Ultra, è disponibile per il momento in preordine e sarà ufficialmente in vendita dal 19 marzo nelle colorazioni Black e White su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici nella variante da 16/512Gb a partire da 1499,90 euro. Anche in questo caso, fino al 17 aprile, sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro.