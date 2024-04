Garmin propone Lily, per restare sempre connessi con il proprio corpo

Garmin ha presentato la serie Lily 2, l’accessorio perfetto per chi desidera rimanere sempre connesso e avere un monitoraggio completo dei propri parametri di salute e benessere. La nuova generazione di Lily è disponibile in differenti versioni, ognuna unica per materiali e nelle colorazioni Cream Gold e Coconut o Dark Bronze e Mulberry, che si adattano a qualsiasi esigenza di stile.

Lily 2 unisce un design classico alla tecnologia più all’avanguardia: la cassa in metallo e le lenti con motivi unici, con un rapido tocco o rotazione del polso, rivelano un luminoso display touchscreen. Oltre a cinturini in pelle italiana, nylon o silicone che possono essere facilmente sostituiti per completare qualsiasi outfit, è possibile creare il proprio Lily 2 scegliendo e abbinando cinturini e lunette con Your Watch, Your Way, il configuratore online disponibile sul sito uffuciale Garmin.

Tra le caratteristiche che rendono unica e inconfondibile la serie Lily 2, ricordiamo:

body battery: grazie al sensore di 4° generazione consente di monitorare il livello di energia del corpo giorno dopo giorno, per capire esattamente quando è il momento più adatto per allenarsi;

sleep score: mostra un punteggio della qualità del sonno e insight importantissimi per migliorarlo. Inoltre, fornisce un dettaglio completo sulle differenti fasi del sonno, sulla frequenza cardiaca, lo stress, Pulse Ox e la respirazione;

fitness tracking: tiene traccia dei passi, dei piani saliti, delle calorie bruciate, dei minuti di intensità e molto altro durante tutta la giornata;

app per lo sport: dispone di app per lo sport integrate per supportare durante tutti gli allenamenti, dal cardio, allo yoga, al pilates e molto altro. Inoltre, in questa nuova versione sono disponibili anche le app per la danza, per tenere traccia delle diverse tipologie come: Zumba, Afrobeat, Bollywood, Edm e hip-hop;

gps connesso: connettendo lo smartwatch al telefono è possibile monitorare la posizione in tempo reale mentre ci si allena, per una maggiore sicurezza;

avvisi di movimento: invia reminder di movimento quando lo smartwatch rileva che si è seduti da troppo tempo, per incentivare una vita attiva;

sicurezza e tracciamento: se non ci si sente sicure o se l’orologio rileva che si è verificato un incidente, durante alcune attività selezionate, l’orologio invierà un messaggio con la tua posizione in tempo reale ad amici, parenti e familiari;

Garmin Pay: permette di pagare direttamente da Lily 2, tramite un sistema di pagamento contactless (disponibile solo nella versione Lily 2 Classic).

Lily 2 è il compagno ideale per la vita di tutti i giorni, per monitorare lo stato di salute e benessere sempre e ovunque. Indossando quotidianamente lo smartwatch è possibile tenere traccia di frequenza cardiaca, respirazione e stress. Ogni mattina, alla sveglia, Lily 2 fornisce un report mattutino con una panoramica del sonno, del calendario giornaliero, del meteo e altre informazioni utili.

Nei momenti di stress, la funzione “meditazione” guida attraverso pratiche di meditazione, mentre l’attività di respirazione fornisce diverse tecniche da seguire direttamente dall’orologio. Lily 2 include anche funzioni di monitoraggio della salute delle donne, che consentono di tenere traccia del ciclo mestruale e della gravidanza e di ricevere informazioni sull’esercizio fisico e sull’alimentazione consigliati.

La serie Lily 2 è compatibile con gli smartphone Apple o Android. Le funzioni di sicurezza e tracciamento possono contribuire a garantire tranquillità: per esempio, quando Lily 2 è abbinato all’app Garmin Connect per smartphone, in caso di incidente è possibile inviare un messaggio con nome e posizione dell’utente (se disponibile) ai contatti di emergenza preselezionati. Quando abbinato all’app Garmin Connect, gli utenti possono anche visualizzare i dati sulla salute e sul fitness, connettersi con gli amici e partecipare a sfide, il tutto in modo gratuito. La nuova serie Lily 2 è disponibile al prezzo suggerito di 249,99 euro per le versioni in silicone e nylon e al prezzo di 279,99 euro per la versione Classic in pelle.