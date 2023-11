Tinder, nuove funzioni per match ancora più autentici

Tinder, l'app più popolare al mondo per incontrare persone nuove, è entusiasta di annunciare il lancio globale di una nuova serie di funzioni per le sezioni profilo e discovery, progettate per rispecchiare al meglio il modo in cui la nuova generazione di daters si connette. Il recente Future of Dating Report di Tinder, infatti, ha messo in luce che i giovani single vogliono rivisitare le modalità con le quali si incontrano online. Il 69% degli user Gen Z concorda sul fatto che gli standard degli appuntamenti devono essere rinnovati per adattarsi a una società più moderna e diversificata, e che loro sono la generazione giusta per farlo. Per oltre un decennio, Tinder è stata l'avanguardia del dating moderno semplificando le connessioni attraverso l'ormai iconica funzione Swipe. Tuttavia, la piattaforma non ha mai smesso di riconoscere che in ognuno di noi c'è molto di più delle nostre foto.

«Noi di Tinder siamo consapevoli che oggi le relazioni si basano sull'autenticità, sulla profondità e sul desiderio di avere legami che vadano oltre le apparenze. Questa suite di funzioni è la risposta a questa esigenza in continua evoluzione», ha spiegato Mark Van Ryswyk di Tinder.

La nuova suite di funzioni di Tinder comprende: