Samsung presenta la nuova serie Galaxy Watch 6

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, devices progettati per affrontare il tema della salute in modo olistico, con prestazioni ottimizzate in un design raffinato.

La nuova serie Galaxy Watch6 offre, infatti, informazioni in grado di stimolare un cambiamento positivo e costante grazie a suggerimenti, input motivazionali e consigli su misura facili da mettere in pratica. Samsung sa bene che il primo passo per essere più in salute è migliorare il riposo notturno, e per questo aiuta le persone a perfezionare non solo le proprie giornate, ma anche le ore notturne, concentrandosi sulle tre azioni chiave in grado di incrementare la qualità del sonno: comprendere i modelli di riposo individuali, migliorare le abitudini e organizzare un ambiente favorevole al sonno.





La serie Galaxy Watch6 continua ad affinare le funzioni all’avanguardia dedicate a sonno e benessere, e guida l’utente nella valutazione della qualità del riposo notturno offrendogli un’analisi approfondita di alcuni tra i fattori più importanti, ovvero: durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale. Watch6 traccia poi la regolarità del sonno, mostrando l'andamento dei ritmi sonno-veglia, attribuendo l’animale simbolo che rappresenta il pattern di sonno. Quando è ora di coricarsi, lo smartwatch può contribuire a creare l'ambiente perfetto modificando automaticamente le impostazioni degli elettrodomestici connessi e avviando la modalità riposo su per silenziare le notifiche anche sullo smartphone, attenuare la luminosità degli schermi e perfino attivare il nuovo sensore a infrarossi invisible Led dello smartwatch in modo da fornire preziose informazioni sulla salute senza ulteriori distrazioni luminose.

Tra le funzioni fitness la nuova funzione Zone di frequenza cardiaca personalizzata analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità della corsa, in modo che gli obiettivi, dal bruciare massa grassa al cardio ad alto impatto, siano stabiliti dalla persona in base alle proprie condizioni. Alle oltre 100 funzioni di tracciamento dell'allenamento già disponibili si aggiunge ora Corsa pista, che registra le sessioni su circuito, mentre Allenamento personalizzato permette di impostare e tracciare il programma di allenamento desiderato. Il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma si arricchisce della nuova funzione Notifica di ritmo cardiaco irregolare , che offre un quadro più completo della salute cardiaca, in quanto rileva in background, anche durante il sonno, se la cadenza dei battiti è compatibile con una fibrillazione atriale (Fa). Il Watch6 può anche consentire di tenere traccia della temperatura della pelle durante la notte, fornendo dati utili anche per il tracciamento del ciclo mestruale.

La nuova serie di wearable targati Samsung porta l'esperienza dei dispositivi indossabili a un livello superiore. Leggere e scrivere sarà ora più semplice grazie a un display più grande del 20% , che consente di visualizzare più testo sullo schermo e ha una tastiera più grande, pur mantenendo dimensioni contenute. Questo display più vivido e con una migliore risoluzione, vanta una luminosità di picco di 2000 nit e, insieme alla funzione di regolazione della luminosità di display Always-On, consente di visualizzare senza problemi il quadrante anche in caso di luce solare intensa. Alimentato da un processore e una memoria ottimizzati, il device da polso consente interazioni più fluide e veloci.



Essi sono dotati rispettivamente di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15%, presentano nuovi quadranti di tendenza, interattivi e informativi, mentre con i nuovi cinturini che si cambiano con un clic è ancora più facile creare diversi abbinamenti, con oltre 704 combinazioni esclusive disponibili. La serie Watch6 vanta, inoltre, una batteria più potente e un consumo ridotto per supportare il display più ampio e luminoso.

Con soli otto minuti di ricarica rapida è possibile disporre di altre otto ore di autonomia, una soluzione perfetta per monitorare il sonno durante la notte.

Gli smartwatch Samsung offrono ora ulteriori funzionalità accessibili direttamente dal polso: la nuova app Samsung Wallet, evoluzione di Samsung Pay, incorpora nell’orologio tutto ciò che si trova nel portafoglio, tra cui carte di pagamento, tickets, coupon, ma anche carte d’imbarco e carte fedeltà e, a partire da questo autunno, gli utilizzatori potranno mantenere la produttività dal proprio orologio usando le nuove app di Google Calendar e Gmail, disponibili esclusivamente su WearOs. Insieme ad altri dispositivi targati Samsung, la serie Watch6 espande ulteriormente la user experience, con l’app Controller fotocamera migliorata, che consente il controllo remoto di una fotocamera di Galaxy Z Flip5 collegata per cambiare modalità, angolatura e zoom; e per chi non dovesse trovare più il telefono, è ora possibile localizzarne la posizione usando trova telefono personale, che mostra anche la mappa.

Il Watch6 nel formato da 44mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Silver e la variante da 40 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Gold. Per un design più elegante e senza tempo, il Watch6 Classic, con la ghiera girevole preferita dai fan, è disponibile in Black e Silver nei formati 43 mm e 47 mm.

Per gli amanti dell’outdoor e per chi cerca resistenza eprestazioni, il Watch5 Pro rimane un’ottima opzione, ora dotata di ulteriori funzionalità potenziate nel formato di scambio Gps (Gpx).

Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono disponibili nelle configurazioni Bluetooth e Lte con prezzi che variano da 319 euro a 499 euro.