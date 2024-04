Galaxy S24, l’arte optical di Seletti si fonde con la tecnologia premium

Samsung ha annunciato la collaborazione con Seletti, design brand italiano amato in tutto il mondo per il suo spirito anticonvenzionale, che veste in modo originale gli smartphone premium della serie Galaxy S24 con una card dotata di tecnologia Nfc.

Caratterizzata da un pattern in bianco e nero dal mood pop e optical – emblema visivo dell’approccio mai banale al design di Seletti –, la card personalizza in maniera inedita gli smartphone della serie Galaxy S24. Una volta inserita all’interno della cover Flipsuit, la schermata di blocco dello smartphone viene automaticamente sincronizzata con una Gif dinamica, in continuità con la creatività della card, in modo da rendere coordinato e speciale anche lo schermo del dispositivo, in aggiunta alla scocca esterna.

«Questa collaborazione rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia innovativa e design progressivo», ha dichiarato Paolo Bagnoli di Samsung Italia. «La creatività del marchio Seletti capace di reinventare il vivere contemporaneo, popolandolo di forme e contenuti sempre nuovi, rende i nostri dispositivi premium ancora più unici ed esclusivi».

I Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra sono i nuovi smartphone top di gamma Samsung della serie Galaxy S dotati di Galaxy Ai.

Questa tecnologia è in grado di cambiare il modo in cui l’individuo interagisce con il dispositivo, potenziandone le capacità e ottimizzandone le esperienze di utilizzo: essa consente, infatti, di comunicare senza barriere con traduzioni intelligenti di testi e chiamate, di massimizzare la libertà creativa con ProVisual Engine di Galaxy e di definire un nuovo modo di scoprire il mondo che ci circonda con una modalità di ricerca rivoluzionaria.

Qualunque sia l’attività, la serie Galaxy S24 offre un’esperienza eccellente grazie ai miglioramenti apportati al processore, al display e altro ancora. Il modello più accessoriato, la versione Ultra, è dotato di Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform ottimizzato appositamente per gli utenti Galaxy e una Npu notevolmente migliorata con un’elaborazione Ai efficiente, per esperienze di livello avanzato.

Le card Seletti per Samsung sono disponibili sullo shop online di Samsung.com, su Amazon e in selezionati store di elettronica di consumo al prezzo di 21,90 euro, mentre la custodia FlipSuit è disponibile al prezzo di 49,90 euro.