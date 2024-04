Tcl Serie 50, tecnologia 5G e funzionalità premium

Tcl ha presentato la nuova Serie 50 di smartphone sul mercato italiano, composta dai modelli 50 5g, 50 Se, 505 e 501. I dispositivi della Serie 50 sono simbolo dell'impegno dell'azienda nel rendere la tecnologia più vicina a tutti, accessibile e conveniente. I modelli 50 5g e 50 Se vantano la certificazione Android Enterprise Recommended (Aer), confermando l'attenzione del brand per l'affidabilità e la sicurezza nei dispositivi mobili.

Tcl 50 5g

Tcl 50 5g offre un'esperienza completa con un design elegante e compatto, arricchito da potenti funzionalità sia per le attività lavorative che ludiche.

Le sue caratteristiche includono un display Hd+ 90Hz Nxtvision da 6.6 pollici ed un Chipset MediaTek Dimensity 6100+. L’interfaccia gira su sistema operativo Android 14, e lo smartphone è certificato Android Enterprise, consigliato per affidabilità sia per uso personale che professionale. Abilitato alla connettività 5g, il dispositivo è dotato di memoria da 8/128Gb (4+4Gb espansione Ram) per affrontare una giornata frenetica con la massima efficienza. Presente il supporto eSim e slot per Sim tradizionale, una fotocamera Ai Hybrid da 50Mp e una batteria robusta da 5010mAh.

La tecnologia Nxturbo proprietaria migliora le prestazioni, offrendo un aumento del 30% nella resa delle immagini e riducendo il consumo energetico fino al 17%, dichiara l’azienda. Le capacità di ricarica intelligente assicurano un utilizzo efficiente della batteria e la ricarica veloce permette di continuare a gestire le proprie attività, grazie a un semplice boost di energia. Disponibile da inizio maggio avrà un prezzo a partire da 149,90 euro in Dark Blue & Space Gray.

Tcl 50 Se

Progettato per offrire un'esperienza completa, questa variante offre caratteristiche che includono un display Nxtvision da 6,75 pollici Fhd+ ad alta risoluzione e refresh rate di 90Hz, più una batteria da 5010mAh per prestazioni durature. Il Chipset MediaTek Helio G88, la Ram da 6Gb, più ulteriori 6 di espansione, e memoria interna da 256Gb assicurano un multitasking efficiente. Dal lato fotografico, presente una fotocamera ibrida da 50Mp.

Il Tcl 50 Se è anche dotato di ricarica rapida da 33w e sistema audio immersivo con Dts 3d. Disponibile in due varianti colore, Midnight Blue e Space Grey, con i seguenti prezzi di lancio: 139,90 euro per la versione da 128Gb e 169,90 euro per la versione da 256Gb.

Tcl 505

Tcl 505 si caratterizza per essere un connubio bilanciato tra stile e funzionalità. Esso vanta un ampio display da 6,75 pollici con refresh rate di 90Hz, una batteria da 5010mAh e 4Gb Ram con capacità di espansione di ulteriori 4Gb. Due gli altoparlanti per un effetto stereo, una fotocamera ibrida da 50Mp e la tecnologia Nxturbo per migliorare le prestazioni di rendering delle immagini e garantire efficienza energetica. Anche questo modello è dotato di Dual Sim e sblocco tramite riconoscimento del volto. Esso è disponibile in due varianti colore, Space Grey e Ocean Blue, con prezzo di lancio di 109,90 euro.

Tcl 501

Tcl 501 è stato progettato per fornire un'esperienza smartphone accessibile senza compromettere prestazioni o qualità visiva. Le sue caratteristiche principali includono un design con estetica compatta da 6,0 pollici, una batteria da 3000mAh e una memoria da 32Gb+2 per una capacità di archiviazione sufficiente. Anche in questo caso la doppia Sim slot e sblocco con riconoscimento facciale per un accesso rapido e sicuro al dispositivo. Questo modello è simbolo dell'impegno del brand nel rendere la tecnologia accessibile a tutti. Esso offre una combinazione equilibrata di funzionalità essenziali e miglioramenti innovativi in un pacchetto compatto e user-friendly. Lo smartphone sarà disponibile da fine aprile, a partire da 69,90 euro nelle colorazioni Prime Black e Glacial Blue.