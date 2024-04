Eraser, l’Ai di OnePlus è pronta al debutto

OnePlus ha presenta Ai Eraser, la sua innovativa funzione di modifica delle immagini per gli smartphone targati OnePlus. Sviluppata sulla base dei modelli proprietari del brand, Eraser segna un passo in avanti nella tecnologia degli smartphone, consentendo di esprimere al meglio le capacità produttive e creative attraverso esperienze sempre più smart.

«Con Ai Eraser, la nostra prima funzionalità basata sull'Ia generativa, vogliamo dare ai fan di OnePlus la possibilità di dare libero sfogo alla loro creatività, trasformando il futuro della modifica delle immagini e consentendo loro di creare foto straordinarie con un semplice tocco. Quest'anno, prevediamo di introdurre ulteriori funzionalità basate sull’Ia e non vediamo l'ora di renderle disponibili», ha dichiarato Kinder Liu di OnePlus.

Sfruttando il potere dell'intelligenza artificiale e una serie di algoritmi avanzati, Eraser consente di selezionare e rimuovere facilmente elementi indesiderati presenti nelle immagini della galleria foto. Dopo che l'utente ha individuato specifici oggetti come pedoni, rifiuti o imperfezioni nell'immagine, l'Ia analizza l'area selezionata e genera automaticamente uno sfondo sostitutivo che si integra perfettamente nell'ambiente circostante, adattandosi allo stile generale dell'immagine per un risultato impeccabile.

Eraser rappresenta il frutto dell’impegno di brand tecnologico in Ricerca e Sviluppo, finalizzato a garantire l'accuratezza e l'affidabilità del contenuto generato dall'intelligenza artificiale. Il modello proprietario alla base di questa nuova funzionalità è stato addestrato su un vasto set di dati, consentendogli di comprendere scenari complessi. La nuova funzionalità è quindi in grado di sostituire con intelligenza gli oggetti indesiderati con elementi contestualmente appropriati, migliorando così l'aspetto della foto in modo naturale e permettendo di apportare modifiche di qualità alle immagini ovunque e in qualsiasi momento.

Il suo sviluppo riflette la missione di OnePlus di mettere sempre al centro le persone. Eliminando la complessità della modifica manuale o attraverso l'uso di software dedicati, Eraser rende la modifica delle immagini accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza in questo ambito.

Con l'introduzione di Ai Eraser, OnePlus prosegue nel suo impegno di migliorare costantemente l'esperienza d’uso dei propri devices. A partire da questo mese, la funzionalità sarà progressivamente distribuita sui dispositivi OnePlus a livello globale, compresi OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11 e OnePlus Open e la distribuzione dovrebbe completarsi, assicurano dall’azienda, entro il secondo trimestre di quest’anno.