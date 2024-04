Xiaomi smart life più completa con i nuovi wearables

Con il recente lancio globale di Xiaomi 14 Series, l’azienda ha lanciato anche la Smart Band 8 Pro, il Watch s3 e Watch 2, tutti destinati a migliorare le esperienze nel campo dello sport, della salute e del benessere.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi Smart Band 8 Pro offer un avanzato livello di personalizzazione, monitoraggio sportivo professionale e altre funzioni intelligenti che uniscono lo stile alla praticità. Essa è dotata di un nuovo display Amoled squadrato da ben 1,74 pollici con un refresh rate di 60Hz e una risoluzione di 336×480 pixel. La band è sottile e leggera, con uno spessore di 9,99mm e un peso di 22,5g. La cassa presenta un'elegante cornice in metallo ed è protetta da un cover glass frontale Corning Gorilla Glass Victus. Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore che supporta la regolazione automatica della luminosità sulla base della luce ambientale, assicurando che il display rimanga facilmente visibile in diverse condizioni di luce. Per renderlo facile da indossare e alla moda, Xiaomi offre cinturini a sgancio rapido su entrambi i lati, consentendo un’agile intercambiabilità. Inoltre, per soddisfare le preferenze dei clienti, Xiaomi Smart Band 8 Pro offre una selezione di oltre 200 quadranti, tra cui vi sono opzioni a tema gaming che aggiungono un tocco di divertimento all’esperienza di utilizzo.

Il wearable offre anche un tracking sportivo di livello pro, con un'ampia selezione di oltre 150 modalità sportive tra cui scegliere, e si adatta a diverse opzioni di esercizio e preferenze individuali. Per gli appassionati del running, la funzione di corsa intelligente consente di impostare la velocità desiderata prima di iniziare l’attività, con promemoria del ritmo per aiutare a mantenere il passo. Il dispositivo suggerisce anche 10 circuiti di corsa al polso, offrendo una guida scientifica e intuitiva durante gli allenamenti. Inoltre, l'animazione 3d integrata fornisce una chiara guida per il riscaldamento e lo stretching prima dell'esercizio, assicurando una migliore preparazione per l'allenamento.

La smart band è anche dotata di funzioni di monitoraggio del benessere. Aggiornata con il nuovo modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 4 canali, la tecnologia avanzata utilizza più sensori per monitorare continuamente la frequenza cardiaca nel corso della giornata, registrando i dati in tempo reale. La batteria da 289mAh offre un’autonomia superiore del 23% rispetto al modello predecedente, il device include il posizionamento Gnss integrato, che consente di rimanere aggiornati sulla propria posizione anche senza il telefono, ed infine è certificato 5atm.

Smartwatch multifunzione dal design innovativo, in grado di soddisfare sia le esigenze sia di stile che di utilizzo. Caratterizzato da un ampio display Amoled da 1,43 pollici e da un telaio in lega leggera di alluminio, il Watch s3 richiama il design degli orologi classici e offre un nuovo livello di personalizzazione, con ghiere e cinturini intercambiabili. L'orologio supporta anche il portrait auto keying, che consente di incorporare dati nelle foto ritratto per creare un quadrante unico e personalizzato, oltre a più di 180 quadranti gratuity. L'esperienza d'uso viene elevata grazie al nuovo sistema HyperOs, che garantisce connessioni più veloci e una migliore sincronizzazione delle informazioni. Lo smartwatch vanta una batteria in grado di durare fino a 15 giorni e si ricarica rapidamente, offrendo fino a due giorni di utilizzo con una ricarica di soli 5 minuti. Il Watch s3 consente anche di eseguire operazioni personalizzate con una sola mano: attraverso vari movimenti del polso, gli utenti possono infatti controllare il telefono, ad esempio per rifiutare le chiamate, scoprire il meteo o scattare foto.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’attività sportiva, lo smartwatch offre oltre 150 modalità sportive e tra queste, le nuove modalità per gli sport invernali.

Gli appassionati possono sperimentare al meglio la modalità sci, con prestazioni di ricezione migliorate e una maggiore precisione di posizionamento grazie al Gnss dual-band. Inoltre, sono presenti 10 diversi percorsi di corsa per aiutare i corridori di diversi livelli a ottimizzare le proprie prestazioni, sia che si tratti di aumentare la resistenza o di bruciare grassi. Lo smartwatch, infine, offre funzionalità avanzate di monitoraggio della salute, con un modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali che misura la frequenza cardiaca in modo più accurato rispetto alle generazioni precedenti.

Xiaomi Watch 2

Watch 2 offre un'esperienza fluida e stabile. L’orologio è dotato di 5 app tra le più utilizzate e supporta altre 200 app di terze parti, offrendo un'ampia gamma di applicazioni su Google Play tra cui scegliere. Per garantire prestazioni rapide ed efficienti, esso è alimentato dalla piattaforma Snapdragon w5+Gen 1 Wearable. L'architettura dual core garantisce una durata della batteria fino a 65 ore con un utilizzo tipico, grazie alla batteria da 495mAh e all'ampio spazio di archiviazione da 32Gb. Con un design elegante e sofisticato, Watch 2 è dotato di un display Amoled da 1,43 pollici e di un quadrante centrale in lega di alluminio. Il peso di circa 37g rende questo smartwatch comodo da indossare durante le attività sportive o durante il sonno, ed il cinturino black o silver, uniti a diverse opzioni di materiali, completano il look. Il wearable dispone per la prima volta di una funzione di fotocamera remota, che consente di visualizzare l'anteprima della fotocamera dello smartphone direttamente sul polso per scattare foto e registrare video. Anche in questo caso, come nei precedenti, troviamo il supporto ad oltre 160 modalità di attività sportiva, comprese le nuove modalità per gli sport invernali, la registrazione della distanza, la velocità media di ogni discesa e persino la mappatura delle tracce sciistiche. Dopo la partnership con Strava, Xiaomi ha esteso la sua collaborazione a Suunto, che consente di sincronizzare facilmente i dati relativi allo sport e al sonno, garantendo una registrazione dei dati ininterrotta durante l'utilizzo. Il Watch 2 offre un'esperienza di monitoraggio della salute migliorata e altamente accurata, grazie al modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca aggiornato a 12 canali, e un algoritmo di monitoraggio del sonno migliorato integra i dati sull'ossigeno nel sangue e sulla respirazione.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Watch 2, nelle colorazioni black e silver è disponibile al prezzo di 199,99 euro. Watch s3, nelle colorazioni black e silver è disponibile al prezzo di di 149,99 euro e la Smart Band 8 Pro, nelle colorazioni black e light gray, è disponibile al prezzo di 79,99 euro.