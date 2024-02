D2 Mach 1 Pro, lo smartwatch di Garmin per gli amanti del cielo

Garmin ha aggiunto alla famiglia D2, un nuovo smartwatch che si ispira al mondo dell’aviazione, con una suite completa di funzioni dedicate a chi ha fatto del cielo ben più di una semplice aspirazione. D2 Mach 1 Pro, questo il suo nome, presenta un luminoso display Amoled touchscreen, è dotato di un’autonomia fino a 25 giorni in modalità risparmio energetico, di una torcia Led integrata posizionata a ore 12, e sfoggia un design curato ed elegante adatto alla vita di tutti i giorni. Il nuovo gioiello di Garmin è curato in ogni minimo dettaglio estetico, partendo dalla selezione dei materiali fino alle linee che si ispirano al mondo aviation. Perfetto per chi preferisce seguire uno stile di vita sano, l’orologio presenta moltissime app per lo sport e allenamenti quotidiani precaricati.

Tra le nuove funzioni che rendono esclusivo questo nuovo tool watch, è presente una torcia Led integrata, con luce bianca o rossa regolabile a diversi gradi di intensità. L’autonomia della batteria è stata incrementata, con una durata che adesso arriva fino a 25 giorni in modalità smartwatch e fino a 46 ore in modalità Fly attiva. Presente anche la Red Shift Mode, che modifica il colore di tutta la watch face dell’orologio virandola al colore rosso, che contribuisce a preservare la visione notturna.

Pensato per essere indossato ogni giorno e in qualsiasi contesto, il D2 Mach 1 Pro rappresenta la perfetta sinergia tra un design robusto e materiali premium, come la lente in vetro zaffiro e la lunetta in titanio, che incorona un display da 1,4 pollici, il tutto racchiuso in una comoda cassa da 51mm con rivestimento in Dlc per un look elegante e raffinato. Il meccanismo di aggancio del cinturino è QuickFit per poter cambiare in modo rapido e intuitivo il bracciale in titanio con i cinturini in pelle o silicone e adattare così l’orologio a ogni necessità stilistica.

Garmin D2 Mach 1 Pro include, inoltre, strumenti avanzati per la salute e il benessere, oltre a una serie di funzioni smart per rimanere sempre connessi, anche quando in movimento.

A disposizione di chi sceglie di indossare questo portento ingegneristico, una suite completa per il monitoraggio della salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dell’energia Body Battery, il rilevamento dello stress per tutto il giorno, consigli per il jet lag, monitoraggio avanzato del sonno e punteggio del sonno. Ricco anche di funzioni connesse, lo smarwatch consente di ricevere notifiche smart, di scaricare brani da Spotify, Deezer o Amazon Music, di superare le file alle casse con i pagamenti contactless Garmin Pay e molto altro ancora. Come tutti gli smartwatch Garmin, D2 Mach 1 Pro può essere utilizzato con smartphone Android o Apple.

Tra le funzioni premium, specifiche per l’aviazione, il nuovo D2 Mach 1 Pro include features progettate per supportare i piloti durante il volo o per programmare il prossimo volo. Infatti, esso include, anche in assenza di copertura telefonica, il database aeronautico mondiale, Hsi, il Direct-to e le mappe. Inoltre, i piloti possono rimanere sempre informati sui bollettini meteo Nexrad, Metars, Tafs e Mos. In caso di emergenza o problemi al motore questo smartwatch è in grado di mostrare la migliore velocità di planata, la distanza di planata stimata e anche il tempo stimato, oltre a un indicatore di direzione per l’aeroporto più vicino. Esso traccia in automatico i voli al momento del decollo trasferendo la data, la durata, il tempo di volo e la rotta al registro flyGarmin.com, e i piloti possono utilizzare Garmin Pilot app per trasferire senza problemi i piani di volo all’orologio e visualizzare l’elenco dei waypoint inclusi nella rotta.

Disponibile da subito, Garmin D2 Mach 1 Pro comprende un bracciale in titanio ventilato con rivestimento Dlc Carbon Gray e un cinturino in silicone Black al prezzo di 1649,99 euro.