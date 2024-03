Acer Predator Helios, nuova grafica e funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale

Acer ha presentato una nuova serie di potenti notebook dedicati al mondo del gaming, con i modelli Predator Helios 18 e Predator Helios 16 assoluti protagonisti. Acer ha anche annunciato il nuovo portatile gaming Predator Helios Neo 18 e importanti aggiornamenti del Predator Helios Neo 16, tutti dotati dei più recenti processori Intel Core di 14a generazione e delle Gpu laptop Nvidia GeForce Rtx Serie 40 con tecnologia Dlss 3.5 e Nvidia Advanced Optimus, in grado di offrire prestazioni Ai all’avanguardia. Tutti i portatili gaming sfruttano la tecnologia della ventola 3d AeroBlade di quinta generazione che li mantiene efficienti anche sotto pressione, la tecnologia di riduzione del rumore Acer PurifiedVoice 2.0 Ai in grado di eliminare i suoni di fondo indesiderati e gli altoparlanti con dts:x Ultra, per esperienze audio coinvolgenti durante le fasi di gioco, le videochiamate o lo streaming.

Notebook Predator Helios 18 e Predator Helios 16

Questi portatili gaming sono dotati di processori Intel Core i9 14900hx con una nuova architettura ibrida ottimizzata per garantire le massime prestazioni. Grazie ad una Gpu Nvidia GeForce Rtx 4090 Laptop, progettata con l'architettura Nvidia Ada Lovelace, e una grafica potenziata dall'Ia grazie alla tecnologie di ray-tracing e Dlss 3.5, i videogiochi appaiono più realistici che mai.

Le tecnologie GeForce Rtx sono supportate in oltre 500 giochi e applicazioni, inclusi giochi di successo come Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2. Le soluzioni termiche avanzate di Acer mantengono i dispositivi e i componenti interni a pieno regime, grazie a due ventole AeroBlade di quinta generazione combinate con una pasta termica in metallo liquido per la Cpu e heatpipe vettoriali. I giocatori saranno totalmente coinvolti nell'esplorazione dei mondi virtuali sugli ottimi display dei portatili Helios, dotati di tanta luminosità e di colori vividi. Si potrà scegliere tra pannelli Wqxga o Mini Led da 16 e 18 pollici (16:10) che operano a una velocità di 250Hz, supportano una luminosità massima di 1000nits e una gamma di colori Dci-P3 del 100%.

Lo spettacolo ipnotico dei colori si estende oltre gli schermi, con effetti di illuminazione Rgb dinamici personalizzabili sui loghi Predator, sulla barra luminosa Infinity Mirror sul retro e sulle tastiere retroilluminate Led. Questi portatili sono inoltre dotati delle più recenti tecnologie sensoriali: i nuovi tasti MagKey 3.0 sono stati installati sui pulsanti wasd, con due set aggiuntivi per la personalizzazione inclusi al momento dell'acquisto. MagClick è un interruttore meccanico intercambiabile brevettato che consente ai giocatori di godere del suono appagante di un feedback tattile meccanico ben distinto e di tempi di risposta più rapidi a ogni pressione dei tasti. Inoltre, MagSpeed combina l'estetica del contagiri con una vivace illuminazione Led nella parte inferior che aggiunge un piacevole tocco estetico. Per le videochiamate e i giochi, i notebook sfruttano un sistema di tre microfoni Acer PurifiedVoice 2.0 e la tecnologia di riduzione del rumore Ia che filtra i rumori di sottofondo. Anche la webcam Acer PurifiedView è stata potenziata con intelligenza artificiale per una riproduzione chiara di video e immagini. I suoni possono essere amplificati attraverso le cuffie e gli altoparlanti interni integrati con dts:x Ultra garantiscono un audio di alta qualità e senza distorsioni. I notebook Predator Helios garantiscono inoltre velocità di rete stabili e rapidissime grazie al wi-fi 7, sono dotati di due porte Usb Type-c Thunderbolt 4 e di lettori di schede MicroSd per una maggiore comodità nel trasferimento dati.

Predator Helios Neo 18 e Helios Neo 16

I nuovi Predator Helios Neo 18 e Neo 16 sono dotati delle ultime tecnologie e funzionalità per rispondere alle esigenze dei giocatori di esports più occasionali. Grazie al look esclusivo, questi modelli offrono un design accattivante e dettagli distintivi con codici criptati incisi al laser sulle cover nere anodizzate, che invogliano i giocatori a decifrare i messaggi nascosti e a intraprendere un percorso esaltante nel Predator Verse. Grazie a un processore Intel Core i9 14900hx abbinato a Gpu fino alla Nvidia GeForce Rtx 4070 Laptop con una potenza grafica massima di 140w in modalità Turbo, i laptop gaming Helios Neo consentono di fare molto di più oltre al gioco e alla creazione di contenuti. Essi, infatti, sfruttano tutti quei miglioramenti in ambito grafico guidati dall'intelligenza artificiale, oltre a prestazioni di sistema accelerate, tramite la tecnologia dlss 3.5 e il ray-tracing completo. Come ulteriore spinta, i portatili possono essere configurati con un massimo di 32Gb di memoria ram ddr5 5600Mhz e fino a 2Tb di unità a stato solido Pcie Gen 4 in raid 0. La combinazione della tecnologia delle ventole AeroBlade 3d di quinta generazione, della pasta termica in metallo liquido sulle Cpu e delle heat pipe vettoriali per un efficiente trasferimento del calore, garantisce la massima potenza dei portatili in qualsiasi scenario. I notebook Helios Neo 18 e Neo 16 offrono un’ottima qualità delle immagini grazie ai display Ips Wqxga (2560 x 1600) con frequenza di aggiornamento di 240Hz, tempo di risposta di 3ms e copertura del 100% della gamma di colori dci-p3. I pannelli sono dotati di tecnologia Nvidia Advanced Optimus e g-sync per aumentare dinamicamente il frame rate e ridurre la latenza in base ai giochi e alle applicazioni caricate.

Funzionalità come la personalizzazione dell'illuminazione dinamica sulla tastiera Rgb a 4 zone e la gestione dei dispositivi tramite l'applicazione di utilità PredatorSense 5.0 (con un tasto PredatorSense dedicato) offrono il pieno controllo e facilitano la personalizzazione dei dispositivi. I notebook utilizzano anche gli strumenti di videoconferenza Acer migliorati grazie all’Ia con Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView, mentre il potente sistema di altoparlanti surround dts:x Ultra eleva i suoni generati durante il gioco, le chat e le attività di svago. Essi sono inoltre dotati di scheda Intel Killer DoubleShot Pro per connessioni senza lag e di una gamma completa di porte, tra cui due Usb Type-c con Thunderbolt 4, porta Hdmi 2.1 e lettori di schede MicroSd.

Prezzi e disponibilità