Galaxy Book 4, i nuovi notebook Samsung disponibili da oggi

Samsung ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Galaxy Book4 a partire da oggi. La più recente linea di notebook premium del brand sud coreano offre esperienze intelligenti e potenti che combinano prestazioni altamente performanti, un vivido display touchscreen e una connettività avanzata.

La serie, composta da Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro, Galaxy Book4 Pro 360 e Galaxy Book4 360, è stata lanciata in Corea lo scorso 2 gennaio e ha registrato un interesse record, superando di 1,5 volte il risultato della prima settimana di vendita della serie Galaxy Book3 lanciata lo scorso anno. Essa mette a disposizione una produttività intelligente supportata da solide prestazioni hardware. Galaxy Book4 Ultra è dotato del nuovo processore Intel Core Ultra 9/7, che unisce Cpu, Gpu e una nuova Npu, nonché di una maggiore sicurezza grazie al nuovo chip Samsung Knox, che consente di proteggere separatamente i dati sensibili del sistema.

Grazie al display touchscreen Dynamic Amoled 2x, in grado di offrire un contrasto netto e colori vividi, ogni esperienza su Book4 Ultra e Book4 Pro prende vita, garantita anche in piena luce grazie alla funzione Vision Booster, per il miglioramento automatico della luminosità, e alla tecnologia antiriflesso, in grado di migliorare la visione ridicendo i riflessi luminosi.

Forte dell’eredità della linea Galaxy Book, la serie Galaxy Book4 è dotata dell’esclusiva Galaxy Connected Experience, che consente agli utenti di rimanere sempre connessi ai propri dispositivi Samsung.

Da Secondo Schermo che consente di utilizzare il tablet come monitor, a Controllo Multiplo che permette di spostare facilmente i file da un dispositivo all’altro utilizzando il mouse e il touchpad del notebook Galaxy Book4, gli utenti potranno beneficiare di funzioni che massimizzano la produttività e la creatività. Tutte queste funzionalità sono racchiuse in un design sottile e leggero che consente di disporre di prestazioni avanzate ovunque, anche in viaggio.

La serie Galaxy Book4 sarà disponibile da oggi anche in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti a prezzi che partono da 1599 euro per il Galaxy Book4 360, fino ad arrivare a 3.699 euro del Galaxy Book 4 Ultra.