Nuovi Router Acer, i primi con wi-fi 7 e tecnologia Qualcomm

Acer ha annunciato due nuovi router gaming che sfruttano la piattaforma Qualcomm Immersive Home Platform e il wi-fi 7 tri-band per connessioni stabili e un miglior gameplay wireless. Predator Connect x7 5g Cpe offre una velocità di rete molto elevata grazie al 5g e al wi-fi 7, oltre a una doppia connettività Wan per ridurre al minimo le interruzioni. Il router mesh Predator Connect t7 wi-fi 7 invece, offre una copertura di rete veloce, ampia e affidabile, grazie alla possibilità di estendere il sistema mesh multi-link, con latenze simili alle configurazioni classiche con cavo. Dotati dei processori quad-core più avanzati di Qualcomm Technologies, x7 e t7 offrono ai giocatori e agli streamer un'esperienza online estremamente rapida, un migliore utilizzo delle frequenze, nonché un supporto migliorato agli standard Mu-Mimo e Ofdma su tutti i dispositivi connessi.

Con l'arrivo dei nuovi modelli wi-fi 7 Predator i router gaming di Acer fanno un enorme passo avanti. Le tecnologie wireless di Qualcomm Technologies sono in grado di raddoppiare la velocità rispetto al wi-fi 6, offrendo al contempo una maggiore flessibilità per i giocatori e prestazioni migliori.

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla latenza significativamente ridotta, alla migliore gestione delle interferenze, all'elevata larghezza di banda e alle prestazioni costanti per i dispositivi connessi. In particolare, Predator Connect x7 5g Cpe si contraddistingue per essere il primo a combinare la rete 5g e wi-fi 7 tri-band Be11000, offrendo 3,5Gbps su 5g e una latenza estremamente bassa, pari a 1ms. Si potrà così beneficiare di una doppia connettività tramite 5g ed Ethernet, con un corretto bilanciamento del flusso di carico e della connessione tra i dispositivi della rete mesh, così da salvaguardare le operazioni da potenziali interruzioni. Analogamente, il router mesh Predator Connect t7 wi-fi 7, grazie al supporto alla rete tri-band, tiene il passo con la velocità di trasmissione combinata del Be11000 e può essere integrato senza problemi su sistemi mesh con più unità, sfruttando il sistema High-Band Multi-Link Simultaneous per un collegamento affidabile e una migliore copertura di tutta la casa.

I nuovi router Predator gaming includono, inoltre, l'accelerazione di rete e sono compatibili con l'Intel Killer Prioritization Engine, che fornisce un rilevamento avanzato dei dati di rete e un'assegnazione delle priorità ottimizzata per migliaia di giochi, app e siti web di vario genere. Le caratteristiche del wi-fi 7, come il supporto dei canali a 320MHz, il 4k Qam e le operazioni Multi-Link, migliorano le prestazioni dei router consentendo ai dispositivi di inviare e ricevere simultaneamente dati su bande di frequenza e canali diversi, aumentando il traffico, riducendo la latenza e minimizzando le interferenze di rete. Con Multi-Link Mesh, i giocatori possono utilizzare più access point che lavorano insieme per formare una rete unificata, offrendo un wi-fi intelligente ed efficiente in tutte le case e nei grandi spazi.

Attraverso l'applicazione Acer Predator Connect, i gamers hanno il pieno controllo dei router e possono monitorare la potenza del segnale di rete attraverso la spia luminosa multicolore del logo Predator posizionata sulla parte superiore dell'involucro. Per un ulteriore livello di sicurezza, i dispositivi sono integrati con il motore Trend Micro Home Network Security, che protegge i dispositivi in rete da potenziali attacchi e aiuta a esaminare il traffico di rete.