MateBook d16 di Huawei con processore di 12a generazione: disponibile in Italia

La scelta del laptop ideale comporta spesso dei compromessi tra chi è alla ricerca di un laptop ad alte prestazioni, e si imbatte in device poco versatili e chi invece ne desidera uno leggero ma deve sacrificare le dimensioni dello schermo. Con MateBook d16 2024, Huawei offre la soluzione per ogni esigenza, perché lo schermo ampio e il corpo leggero del device permettono a tutti di creare, studiare e lavorare realizzando le proprie aspettative.

Progettato per un’esperienza funzionale a più livelli, con un design futuristico ed elegante, MateBook d16 2024 è disponibile nella colorazione Space Grey.

Nonostante il peso di 1,68kg e lo spessore di 17mm, il notebook è tra i modelli di Huawei che presenta lo schermo più ampio, garantendo una visione coinvolgente. Le cornici sottili portano il rapporto schermo-corpo al 90%, offrendo a creativi e professionisti multitasking un display esteso su cui lavorare. MateBook d16 2024 si distingue anche per una nuova cerniera a 180° che consente al laptop di piegarsi completamente e appiattirsi favorendo, ad esempio, condivisione di progetti durante un meeting o lavori di gruppo a scuola o all’università.

Per il suo nuovo notebook, Huawei ha scelto un processore Intel Core i5 di 12a generazione, il quale permette di gestire facilmente attività multitasking come programmazione, illustrazioni e video editing, da potenziare ulteriormente con la Modalità Prestazioni e Super Turbo durante i momenti più impegnativi o quando si avvicina una scadenza. Inoltre, esso supporta la tecnologia Dual Shark Fin Fan, il raffreddamento a doppia lama che regola la dissipazione del calore intorno al laptop, migliorandone così l'efficienza.

La produttività di un laptop dipende anche dalle prestazioni della sua batteria. MateBook d16 2024 garantisce una durata della batteria fino a 56Wh che consente a chi è in mobilità di non doversi preoccupare di alimentare continuamente la carica. La tastiera full-size non retroilluminata include tasti da 1,5 mm che consentono di lavorare con grafici, dati e documenti in modo più efficiente e permettono l'accesso diretto alle funzioni più utilizzate per una maggiore produttività, grazie a una digitazione senza sforzo e silenziosa. Il nuovo tastierino numerico individuale consente di lavorare con grafici, dati e documenti in modo più efficiente, mentre i tasti fisici di scelta rapida permettono l'accesso diretto alle funzioni più utilizzate.

Dopo aver superato numerosi test di velocità di uplink e downlink con eccellenti risultati, garanzia di un'esperienza d’uso realmente fluida, il MateBook d16 è attualmente il primo al mondo ad aver ottenuto la Certificazione Sgs a cinque stelle per le sue capacità di ricezione del wi-fi, garantendo un incremento del 51% nella velocità di download dei file. Il laptop integra anche l’antenna Metaline in grado di stabilire una connessione a lunga distanza fino a 270 metri, riducendo notevolmente i falsi rilevamenti del segnale per connessioni più stabili. È così possibile dire addio ai video che si caricano lentamente e alle interruzioni durante le conference call.

Infine, il dispositivo supporta anche la tecnologia Super Device, propria di tutti i più recenti pc del brand, che permette di collegare il laptop ad altri dispositivi Huawei tramite drag & drop, trascinando cioè le icone da uno agli altri. Grazie al Super Device, è possibile trasformare il proprio smartphone in un sistema di archiviazione esterno, il tablet in un monitor aggiuntivo e anche migliorare l’esperienza sonora collegando al pc uno speaker o un paio di auricolari FreeBuds.

Huawei MateBook d16 2024 è disponibile su Huawei Store nella colorazione Space Grey al prezzo di 799,90 euro (versione 8g+512g) e 899,90 euro (versione 16g+512g). Fino al 27 dicembre, con l’acquisto del notebook, Huawei regala le FreeBuds 5i e un coupon (codice Ad162024) con cui è possibile ottenere uno sconto di 50 euro.