Huawei, Watch Gt4 Christmas Limited Edition fino al 27 dicembre il

In occasione del prossimo Natale, Huawei ha presentato tre nuove versioni Christmas Limited Edition di Huawei Watch Gt 4, perfette per chi vuole fare un regalo indimenticabile. Le versioni Green o Brown Christmas Edition, da 46mm, saranno disponibili in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Red al prezzo di 279,90 euro.

La versione Milanese, da 41mm, invece, è disponibile in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Pink al prezzo di 309,90 euro.

Inoltre, fino al 27 dicembre, acquistando uno smartwatch Gt 4 Christmas Edition, è possibile ricevere in omaggio gli auricolari FreeBuds se 2.

Inoltre, tra le migliori promozioni di Natale fino al 27 dicembre, Huawei offre numerose proposte a prezzi vantaggiosi. Su Huawei Store, infatti, sono attivi sconti fino al 50% e ulteriori extra sconti del 10% attivabili con il Membership Coupon. La Christmas Campaign di Huawei di quest’anno include anche la possibilità di acquistare vari device con un secondo prodotto in omaggio, da regalare a chi si desidera. L’offerta è valida per tutte le categorie: è possibile acquistare un pc con in omaggio FreeBuds 5i, un tablet con FreeBuds se 2, uno smartphone con FreeBuds 5 e uno smartwatch con diversi modelli di auricolari true wireless.

Tra le ultime novità in offerta, gli auricolari true wireless FreeBuds Pro 3 con sistema audio Hi-Res Dual Driver e sistema Anc 3.0 intelligente sono acquistabili a 199,90 euro; con l’aggiunta di soli 1,90 euro, è possibile ottenere la Band 8, la smartband dal design leggero e sottile.

Jogging, ciclismo, nuoto o il semplice allenamento di tutti i giorni: gli smartwatch Huawei accompagnano qualsiasi momento della giornata con un monitoraggio completo dei parametri vitali, sia a riposo sia durante l’attività fisica. Huawei Watch Ultimate versione Black è il primo smartwatch con materiali di pregio e design di lusso, pensato per gli amanti degli sport estremi è acquistabile a 749,90 euro con in regalo FreeBuds 5. In offerta anche Watch 4 Pro, prezioso e resistente, con schermo da 1,5 pollici Ltpo, con uno sconto speciale di 100 euro grazie al coupon Amedia100 e in omaggio anche FreeBuds 5i.

Infine, è possibile acquistare Watch Fit 2 versione Milanese, dall’iconico display rettangolare e cinturino colorato, in promozione fino al 27 dicembre a 159,90 euro anziché 249,90 euro.

Con l’affermazione della modalità di lavoro ibrido, sempre più professionisti sono alla ricerca di device che combinano funzionalità, prestazioni e portabilità per ottimizzare al meglio il proprio modo di lavorare. Il nuovo laptop MateBook D 14 2023 con display antiriflesso e antenna Metaline in grado di garantire una connessione a lunga distanza fino a 270 metri è in promozione al prezzo di 749,90 euro invece di 799,90 euro.

In offerta anche MateBook X Pro, il pc ultrasottile e ultrapotente con processore di 13a generazione e tecnologia Super Device che permette la connessione tra diversi dispositivi Huawei, a 1699,90 euro (invece di 2199,90 euro) con in omaggio gli auricolari FreeBuds 5i. A chi ai pc preferisce i tablet, Huawei suggerisce MatePad 11.5, il tablet produttivo come un pc ma molto più leggero. Perfetto compagno per tutti i giorni, sia per lavoro sia per svago, il device è disponibile a 299,90 euro con FreeBuds se 2 in regalo.

Infine gli smartphone, divenuti oramai strumento indispensabile per la vita di tutti i giorni. Per il prossimo Natale Huawei propone i suoi migliori smartphone top di gamma: P60 Pro è in offerta a 1.099,90 euro (anziché 1.199,90 euro) con in omaggio P60 Pro Case in due colorazioni e FreeBuds 5. Il Mate X 3, il sottilissimo foldable ultraresistente a schermo ampio per un’esperienza immersiva, è acquistabile a 2.199,90 euro con Stand Pu case e FreeBuds 5 in regalo.