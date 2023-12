Acer Predator Triton Neo 16 con processori Intel Core Ultra

Acer ha presentato il nuovo notebook gaming Predator Triton Neo 16 che offre la migliore tecnologia disponibile per questa categoria ed è dotato di una gamma di funzioni capaci di stimolare la creatività e distinguersi nel gioco. I nuovi processori Intel Core Ultra serie h sono equipaggiati con un modulo Ai dedicato e con la funzione Intel Application Optimization per prestazioni elevate, gameplay fluido e supporto a tutte le altre funzioni. Grazie alla Gpu Nvidia GeForce Rtx 4070 Laptop che supporta la tecnologia Dlss 3.5, sarà possibile ottenere immagini ulteriormente migliorate dall'intelligenza artificiale nei giochi e nelle applicazioni ray-tracing. Con una tale configurazione e sfruttando l'accesso alla suite di software Nvidia Studio e relativi driver, il dispositivo si presta egregiamente anche alle esigenze dei professionisti, offrendo prestazioni elevate in tutti i processi più impegnativi.

Per apprezzare pienamente le capacità di elaborazione delle immagini, Predator Triton Neo 16 offre diverse opzioni per il display da 16 pollici, disponibile con risoluzione fino a 3,2k a 165Hz di frequenza di aggiornamento e rapporto di aspetto 16:10. La certificazione Calman garantisce colori estremamente realistici, come desiderato dai creator digitali, e il display vanta una copertura cromatica Dci-p3 al 100%, il supporto della funzione Nvidia Advanced Optimus e della tecnologia G-Sync per ottenere colori nitidi e riproduzioni senza interruzioni. I giocatori, gli streamer e i creatori di contenuti possono poi sfruttare al massimo la nuova tecnologia Acer Purified Voice 2.0 che grazie alla combinazione di riduzione del rumore dell'intelligenza artificiale e di beamforming, e all'aggiunta di un terzo microfono con un profilo 3d, blocca le voci e i suoni esterni per mantenere le comunicazioni cristalline e l’attenzione dell’utente verso l'altoparlante principale.

Per garantire al Predator Triton Neo 16 il massimo delle prestazioni, anche sotto il profilo termico, il portatile utilizza una ventola AeroBlade 3d di quinta generazione, pasta termica in metallo liquido sulla Cpu e heat pipe canalizzate per un flusso d'aria costante in uscita.

Il centro di controllo del dispositivo rimane a portata di mano grazie all'app di utilità Predator Sense 5.0 rinnovata. I gamers possono poi scegliere tra quattro modalità operative, controllare la velocità della ventola e monitorare le prestazioni del dispositivo con un solo click tramite il tasto PredatorSense dedicato. L'applicazione consente inoltre di personalizzare l'illuminazione della tastiera Rgb a 3 zone, in base al proprio stile e alle proprie preferenze.

Questo notebook gaming basato su Windows 11 offre ai giocatori un mese gratuito di Game Pass per l'accesso a centinaia di giochi per Pc di alta qualità. Predator Triton Neo 16 è inoltre dotato di una gamma completa di porte, tra cui Hdmi, due porte Usb-c Thunderbolt 4 e un lettore di schede Micro sd per tenere i gamer sempre connessi.

La disponibilità del Predator Triton Neo 16 (modello Ptn16-51) inizierà a marzo 2024 quando il produttore comunicherà i prezzi.