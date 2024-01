Honor Magic 6 Lite, fotografia premium e super prestazioni

Honor ha annunciato il lancio del nuovissimo Magic6 Lite, che va ad arricchire ulteriormente la serie Magic. Unendo qualità di visualizzazione, capacità fotografiche e performance della batteria e dell'hardware migliorate, il device stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli smartphone di fascia media.

Il display integra la tecnologia Ultra-Bounce Anti-Drop, che conferisce una resistenza alle cadute e una durabilità di livello superiore. Certificato cinque stelle da Sgs per resistenza complessiva alle cadute grazie anche all’uso di materiali di nuova generazione, il display utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata che aumenta la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo la massima robustezza anche in caso di cadute da un'altezza di 1,5 metri, indipendentemente dal punto di impatto. Curvo ai lati, esso presenta una matrice Amoled da 6,78 pollici, una risoluzione di 1,5k e una gamma di colori Dci-p3 al 100% con supporto fino a 1,07 miliardi di colori. Come testimonianza dell'impegno di Honor verso l’adozione di una tecnologia sempre più centrata sull’uomo, il Magic6 Lite offre una serie di funzioni di protezione degli occhi, tra cui il Pwm Dimming a 1920Hz, il Low Blue Light, il Dynamic Dimming e il Circadian Night Display, tutti elementi che soddisfano le esigenze dell'attuale generazione che trascorre molte ore di fronte agli schermi.

fotocamera Ultra-Clear da 108Mp, una ultra-grandangolare da 5Mp. La fotocamera principale consente di catturare più luce e produrre immagini brillanti e vivide. Essa offre anche un'alta qualità ottica con lo zoom 3x e il motion capture engine che assicura scatti nitidi e dettagliati. Oltre a quella principale, la fotocamera ultra-grandangolare offre un campo visivo di 110°, ideale per catturare paesaggi estesi e per foto di gruppo. Lo smartphone vanta un triplo sistema fotografico composto da una, una ultra-grandangolare da 5Mp. La fotocamera principale consente di catturare più luce e produrre immagini brillanti e vivide. Essa offre anche un'alta qualità ottica con lo zoom 3x e il motion capture engine che assicura scatti nitidi e dettagliati. Oltre a quella principale, la fotocamera ultra-grandangolare offre un campo visivo di 110°, ideale per catturare paesaggi estesi e per foto di gruppo.Magic6 Lite dispone anche di una fotocamera macro da 2Mp con una lunghezza focale minima di 4 cm, così da consentire scatti ravvicinati con chiarezza e dettagli particolareggiati.

Le ottime performance della batteria, sono valse al Magic6 Lite la certificazione Dxomark Battery Gold Label. Esso è infatti dotato di una batteria da 5300mAh in grado di alimentare il dispositivo per 2 giorni con una singola carica, e mantenere allo stesso tempo una lunga durata, perché conserva l'80% della sua capacità anche dopo mille cicli di carica.

Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18, il device di Honor offre eccellenti capacità di punta, con un aumento del 35% delle prestazioni della Gpu e del 40% dell'efficienza della Cpu, assicurando in ogni momento produttività e intrattenimento senza rallentamenti, come dichiarato dal brand. Integrando l'ultima versione di MagicOs 7.2, lo smartphone offre accesso a una serie di funzioni aggiornate e personalizzate, al fine di garantire un'esperienza più intelligente e conveniente per chi lavora da remoto.

Magic6 Lite vanta un design elegante e moderno, frutto di una lavorazione meticolosa e di grande attenzione al dettaglio. Disponibile in quattro varianti di colore, l’ultimo smartphone di Honor è già in vendita al prezzo di 349,90 euro.