Huawei FreeClip, i primi auricolari true wireless open-ear del brand a forma di orecchino

Huawei ha presentato FreeClip, auricolari che offrono un’inedita esperienza d’ascolto, combinando l’innovativa forma ad orecchino con design clip-on, con la tecnologia Smart Wear Detection. Nati dalla filosofia Fashion Forward con cui Huawei intende guidare il settore wearable, FreeClip uniscono stile e ascolto per chi cerca un'alternativa fashion e versatile da utilizzare in diversi scenari – sport, moda, tempo libero, mobile office – rispetto ai tradizionali auricolari in-ear.

Nell’ambito della ricerca che sta portando avanti nel settore wearable, Huawei ha intercettato il crescente interesse da parte dei consumatori verso un'esperienza di ascolto basata sulla tecnologia wireless in-ear che, tuttavia, permetta di rimanere in sintonia con l'ambiente circostante. Gli auricolari appena presentati rispondono a questa esigenza, proponendo una soluzione a chi è alla ricerca di un’alternativa pratica ed efficiente sia per il fitness sia per l’ufficio, da chi pratica sport all'aperto a chi, in multitasking, deve gestire chiamate vocali in mobilità o in ufficio. Per crearli, Huawei ha condotto una serie di test su utenti reali arrivando a individuare tre elementi principali: Comfort Bean, Acoustic Ball e C-Bridge.

Al centro del progetto strutturale c’è proprio il C-bridge Design, una soluzione che collega l'Acoustic Ball e il Comfort Bean attraverso un design all’avanguardia che ha richiesto 3 anni di lavoro. La struttura interna è in lega nichel-titanio ad alte prestazioni e garantisce un comfort ottimale per orecchie di dimensioni e forme diverse. Il C-bridge Design, inoltre, mantiene la sua resistenza nel tempo e nell’utilizzo quotidiano, ed è stato sottoposto a oltre 25.000 test di affidabilità. Esso integra una tecnologia avanzata che collega il sistema acustico, la batteria e il sistema di controllo degli auricolari e fa sì che ogni auricolare pesi solo 5,6g, abbastanza leggero e confortevole da poter essere indossato per un'intera giornata. Insieme alle strutture ergonomiche convesso-concave dell'Acoustic Ball e del Comfort Bean, ogni caratteristica lavora insieme per produrre una vestibilità sicura ed ergonomica, rimanendo fissata alle orecchie per tutto il giorno.

Il Comfort Bean dell’auricolare si basa sul design a forma di fagiolo che si adatta perfettamente alle curvature e alla diversa conformazione dell'orecchio per il massimo comfort. L'Acoustic Ball invece, è progettato partendo dalle forme reali delle parti inferiori dell’orecchio per aderire alla pelle senza fastidio. Il design ergonomico del C-Bridge collega i due elementi e integra un sensore adattivo che permette di regolare il meccanismo di chiusura, riducendo la pressione sulla cartilagine dell'orecchio. Costruito attraverso il più complesso processo di ingegneria di precisione del settore, con all’interno nove fili conduttori, esso assicura una vestibilità sicura e confortevole.

I FreeClip restano comodamente fermi all’interno della cavità dell’orecchio anche per un’intera giornata d’ascolto e garantiscono una durata della batteria fino a 8 ore di riproduzione musicale o 36 con custodia di ricarica, fondamentale per chi ha necessità di utilizzare gli auricolari per un lungo periodo di tempo, per un’intera giornata lavorativa o per il doppio della durata di una maratona di 4 ore.

Inoltre, l’innovativo design a clip non blocca il condotto uditivo per cui garantisce massimo comfort e, soprattutto, permette di mantenere un contatto con l’ambiente circostante e i rumori esterni, ad esempio il traffico, rendendoli il device audio più adatto per praticare sport e attività all'aria aperta.

Huawei FreeClip sono resistenti all'acqua, alla polvere e agli schizzi con grado di protezione Ip54, il che li rende versatili per essere utilizzati durante le attività fisiche, per ascoltare musica o per rimanere connessi alle chiamate vocali utilizzando il Bluetooth. Inoltre, un condotto di soppressione del suono contribuisce a ridurre il rumore del vento, funzione efficace in particolare per chi pratica sport outdoor come il ciclismo su strada.

Un elemento che accomuna i modelli in-ear true wireless è la differenza tra auricolare destro e auricolare sinistro, cosa che può causare un'esperienza audio inefficace o generare fastidi a causa della non corrispondenza tra orecchio e auricolare. Huawei ha così deciso di offrire i primi auricolari open-ear del settore che non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro. La tecnologia Smart Wear Detection, infatti, permette ai devices di adattarsi al tipo di orecchio tenendo conto della comodità di chi li indossa, e non il contrario, per un'esperienza d’uso piacevole, più confortevole e intuitiva.

Infine, una preoccupazione diffusa tra chi utilizza abitualmente auricolari di questo tipo è il rischio di un suono poco nitido o dispersioni sonore. La tecnologia di ascolto open-ear di questi dispositivi invece, va oltre, affidandosi a due tecnologie: l’unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8mm e il sistema a onde sonore inverse che, lavorando insieme, migliorano la chiarezza audio e prevengono la dispersione del suono. La prima garantisce una maggiore capacità di pilotaggio degli speaker con una riproduzione del suono più nitida, mentre il sistema a onde sonore inverse integrato nella sfera acustica permette di regolare il volume annullando sottilmente le onde sonore. Questo contribuisce a creare un'esperienza di ascolto più sicura e immersiva che riduce l’effetto delle onde sonore a distanza e la dispersione del suono. Inoltre, le doppie prese d’aria posteriori presenti sul retro della sfera acustica compensano in modo inverso le onde sonore di dispersione e riducono così la dispersione stessa del suono.

Huawei FreeClip sono disponibili sullo Store ufficiale nelle colorazioni Black e Purple al prezzo di 199,90 euro. Fino al 31 dicembre, con l’acquisto si riceverà una Band 8 in omaggio.