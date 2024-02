Oppo Pad Neo, il tablet che garantisce comfort e divertimento

Oppo ha presentato in Italia il nuovo tablet di fascia media, Pad Neo, dotato di caratteristiche che offrono un intrattenimento e comfort eccellenti. Come feature principale il display eye-care da 11,4 pollici, con aspect ratio 7:5, in grado di offrire un maggiore comfort grazie a un'area di visualizzazione estesa e a un aspect ratio più versatile. Rispetto ai tradizionali display 5:3 dei tablet con lunghezza diagonale simile, Pad Neo offre quasi il 7% di area di visualizzazione in più. Inoltre, grazie a queste proporzioni che ricordano quelle di un libro, lo schermo da 7:5 offre un'esperienza visiva più familiare e rimane praticamente inalterato sia in modalità orizzontale, verticale o split-screen. L’alta risoluzione pari a 2408 x 1720, la densità di 260ppi, e una luminosità di picco di 400 nit, portano la chiarezza e la vivacità dei display dei tablet di fascia media a un livello completamente nuovo.

Tuttavia, ciò che distingue Oppo Pad Neo dalla massa, sottolinea il produttore, non sono solamente le specifiche all'avanguardia, ma anche la priorità al benessere. Grazie alla tecnologia hardware a bassa luminosità blu e alla modalità di regolazione smart della temperatura del colore, il tablet può contribuire a ridurre l'affaticamento degli occhi e a minimizzare i disturbi del sonno causati dall'esposizione eccessiva alla luce blu dello schermo. Il display è anche il primo a ricevere le certificazioni Circadian Friendly e Full Care Display 2.0 dal Tüv Rheinland, a riconoscimento dell’esperienza nel rispetto degli occhi degli utenti che va oltre gli standard del settore.

L'integrazione perfetta di lavoro e intrattenimento tra i vari dispositivi è un ulteriore punto di forza: infatti, quando il tablet viene posizionato vicino a uno smartphone compatibile, i due device si connettono automaticamente per permettere una serie di funzioni cross-device che possono essere utilizzate con una sincronizzazione impeccabile sia sul tablet che sullo smartphone. La sincronizzazione dei contenuti consente di ricevere in tempo reale le foto, i video o le schermate catturate sullo smartphone, ed in modo ancora più semplice che in precedenza, è possibile sfruttare la funzione Screen Mirroring per specchiare il display del telefono sul tablet, sbloccando le funzionalità complete delle app che prima erano limitate da uno schermo più piccolo.

Oppo Pad Neo è alimentato dalla combinazione di un caricatore Supervooc da 33w e di una batteria da 8000 mAh, che offre una ricarica rapida e un utilizzo prolungato per tutto il giorno. Anche l'esperienza audio raggiunge un nuovo livello grazie a Dolby Atmos e ai quadrupli altoparlanti. Con Dolby Atmos, è possibile sperimentare un suono multidimensionale con una chiarezza e un dettaglio eccellenti, mai sentiti prima. Che si tratti di guardare film, giocare o ascoltare musica, il dispositivo offre una qualità audio superlativa in ogni situazione, assicurano da Oppo.

A rendere il Pad Neo ancora più performante ci sono il processore MediaTek Helio G99, la doppia fotocamera anteriore e posteriore da 8Mp, il campo sonoro Omnibearing e le opzioni di archiviazione espandibili, che posizionano questo device come un'opzione estremamente versatile nel mercato dei tablet di fascia media. Il tablet non eccelle solo per le performance: il design del pannello posteriore Space Grey assieme alla fotocamera centrale crea un'estetica premium e una presa più confortevole quando si tiene il tablet tra le mani.

In occasione del lancio, Oppo Pad Neo 8/128Gg (4g Lte) è disponibile fino al 14 febbraio, in esclusiva sull’e-store al prezzo di 299,99 euro, in bundle con Enco X Black e una cover.