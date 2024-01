La famiglia moto g si allarga: tre nuovi device alla portata di tutti

Annunciata da Motorola la disponibilità in Italia di tre nuovi device della famiglia moto g: moto g04, moto g24 e moto g34. I device presentati rispondono alla mission del brand che ha l’obiettivo di portare l’innovazione a tutti e rispondere alle esigenze di tutti i tipi di clienti, offrendo un’ampia gamma di opzioni.

Si parte da moto g34, la soluzione perfetta per una connessione 5g sempre più diffusa, passando per moto g24, che vanta caratteristiche premium a un prezzo ridotto, fino a moto g04, la combinazione perfetta tra un prezzo accessibile e performance di alto livello. Vediamo un pò più in dettaglio questi tre nuovi device.

Moto g34 5g

Il più conveniente dei dispositivi 5g targati Motorola, che testimonia l’impegno della famiglia moto g nel rendere la tecnologia alla portata di tutti. Moto g34 garantisce un’esperienza immersiva dal punto di vista dell’intrattenimento, combinando un display compatto, velocità nell’aggiornamento, un audio eccellente e un sistema fotografico avanzato che permette di catturare immagini eccellenti.

La capiente batteria da 5000mAh, pensata per un utilizzo prolungato, combinata al design elegante, fanno di moto g34 5g un dispositivo dalle caratteristiche superiori. Grazie al display da 6,5 pollici e al refresh rate pari a 120Hz, lo smartphone offre esperienze di gioco e di riproduzione video estremamente fluide. Il design immersivo, che vanta un rapporto tra lo schermo e le dimensioni del dispositivo pari all'85%, amplia e migliora la visione di film, videogiochi e chat video. Anche gli speaker sono in grado di diffondere il suono da ogni direzione, assicurando bassi migliorati, voci più pulite ed una maggiore chiarezza a volumi elevati. Messa a punto da Dolby Atmos, l'esperienza audio trasporta il consumatore in una nuova dimensione emotiva, perfetta per godersi il proprio videogioco o la canzone preferita. Il sistema audio certificato ad alta risoluzione, garantisce un'esperienza audio professionale sia che si usino cuffie cablate sia wireless, o ancora speaker esterni. Dal lato hardware, le potenzialità del processore Snapdragon 695 5g, offrono un'esperienza di gioco fluida e consentono di realizzare fotografie straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alle superveloci funzionalità del 5g è possibile effettuare download, fare maratone di serie Tv o guardare film senza interruzioni, assicurando sempre una piacevole fruizione. Il moto g34 5g è dotato di una ricarica TurboPower 18w che in pochi minuti è in grado di garantire ore di autonomia e che, abbinata a una batteria potente da 5000mAh, assicura un uso continuo del device. Lo smartphone regala scatti sorprendenti grazie al sensore Quad Pixel da 50Mp, caratterizzato da una sensibilità alla luce potenziata anche in condizioni di scarsa illuminazione, e tramite la fotocamera integrata Macro Vision, è possibile catturare anche i dettagli più minuscoli. La fotocamera frontale da 16Mp, dotata di tecnologia Ultra Pixel, è perfetta per realizzare selfie nitidi e dai colori vivaci, e con il supporto dell'Ia e del Face Retouch, le foto si migliorano automaticamente così da assicurare un risultato perfetto ad ogni scatto. Lo smartphone è dotato del sistema Android 14 e vanta un design unico, pensato ad hoc per i bisogni delle persone. Android 14 pone la massima attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati, assicurando trasparenza sull'utilizzo delle informazioni da parte delle app, nonché fornendo un'avanzata protezione contro gli accessi non autorizzati.

A partire dalla scocca meticolosamente lavorata, dotata di una finitura opaca, ogni dettaglio di moto g34 5g contribuisce a creare un prodotto raffinato ed elegante. L’edizione speciale, caratterizzata da materiale vegano premium, è pensata per dare un tocco di lusso a coloro che cercano qualcosa in più rispetto al già elaborato design dell’edizione standard. La vasta e raffinata gamma di colori, il raffinato Charcoal Black, l’elegante Ice Blue e il delicato Ocean Green, fa del dispositivo un compagno fedele per tutti coloro che desiderano esprimere il proprio gusto unico.

Moto g24

Si tratta di uno smartphone che ridefinisce le caratteristiche di alta qualità ad un prezzo bilanciato. Questo dispositivo combina perfettamente un design premium, prestazioni e capacità avanzate della fotocamera e un'esperienza audio-visiva coinvolgente. Realizzato con materiali premium, moto g24 vanta design e feeling sofisticati, presenta un alloggiamento della fotocamera affusolato e un lettore di impronte digitali montato lateralmente per uno sblocco comodo e rapido.

Con un design idrorepellente, il dispositivo offre una protezione senza preoccupazioni contro gli schizzi. Moto g24 è disponibile in tre eleganti colori: Matte Charcoal, Ice Green e Pink Lavender. Il Ram Boost del dispositivo trasforma dinamicamente lo spazio sul dispositivo in Ram virtuale per una velocità extra. Adattandosi in modo fluido durante le attività impegnative, esso può aggiungere fino a 4Gb di Ram virtuale extra, fornendo una risposta rapida, un multitasking migliorato e maggiore efficienza ad ogni swipe e tap. Per accompagnare il processore octa-core ad alte prestazioni da 2,0Ghz, il dispositivo è dotato anche di una capiente batteria a lunga durata che garantisce un uso prolungato e del caricabatterie TurboPower 15w che consente la ricarica rapida. Moto g24 è dotato di un sensore avanzato da 50Mp con tecnologia Quad Pixel per scatti vivaci, una fotocamera Macro Vision dedicata che cattura dettagli complessi da una distanza ravvicinata di soli 4cm e una fotocamera frontale che include la funzione Face Retouch per selfie migliorati, Auto Night Vision per una fotografia notturna potenziata e Hdr e modalità Ritratto per effetti artistici e un’illuminazione ottimale. Con un display Hd+ extra luminoso da 6,56 pollici ed una frequenza di aggiornamento di 90Hz, moto g24 offre una ricca esperienza visiva. Il design perfettamente liscio garantisce una visione immersiva, mentre la modalità ad alta luminosità raggiunge i 537 nits, per una visibilità chiara in un ambiente esterno luminoso. Gli altoparlanti stereo offrono un suono nitido, chiaro e forte, e sono completati da Dolby Atmos per una nuova dimensione del suono, come l'audio spaziale.

Moto g04

Dal design elegante al display immersivo fino alle funzioni avanzate della fotocamera, potenziata dall’intelligenza artificiale, moto g04 è destinato a ridefinire le aspettative su ciò che si intende per smartphone economico. Lo smartphone è realizzato con massima accuratezza utilizzando materiali di prima qualità. Il telaio affusolato della fotocamera e il lettore di impronta digitale posizionato sul lato garantiscono comodità e praticità. Il nuovo moto g04 è disponibile in una gamma di colori intensi: Concord Black, Sea Green, Satin Blue and Sunrise Orange. Il display Hd+ da 6,6 pollici luminoso e perfettamente liscio è stato progettato per garantire un’esperienza di visione eccellente, grazie anche alla frequenza di aggiornamento di 90Hz adattiva che garantisce uno scorrimento dei contenuti senza interruzioni. Sia che si guardi lo schermo in piena luce sia a letto durante la notte, le modalità High Brightness e Night Light garantiscono una visione ottimale in ogni condizione di illuminazione. Dolby Atmos assicura, invece, un suono ricco e multidimensionale sia che si utilizzino le cuffie o le casse, portando l’esperienza audio a un nuovo livello. La fotocamera da 16Mp potenziata dall’Ia migliora l’immagine automaticamente, assicurando scatti già pronti per essere pubblicati sui social media. Le funzioni intelligenti come l’Hdr o la funzione Ritratto danno un tocco di professionalità alla fotografia, mentre la funzione Face Retouch della camera frontale perfeziona i selfie. Le prestazioni sono veloci grazie a Ram Boost che trasforma lo spazio di archiviazione in Ram virtuale, aggiungendo fino a 4Gb di Ram virtuale per un avvio più rapido delle app e un multitasking più fluido. Alimentato da un processore octa-core, questo dispositivo offre un’esperienza senza interruzioni, dalla chat video alle varie funzionalità Ia della fotocamera. Moto g04, progettato per garantire prestazioni sempre fluide e reattive durante le varie attività, è una vera potenza nel mondo degli smartphone economici.

Disponibilità

Moto g34 5g e Moto g24 sono disponibili al prezzo di 189,90 e 139,90 euro. Moto g04 sarà disponibile nelle prossime settimane in Italia al prezzo di 129,90 euro.