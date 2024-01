I nuovi OnePlus 12 e Qualcomm, un connubio all’avanguardia nella tecnologia

Al fine di integrare una serie completa di tecnologie all'avanguardia nel suo smartphone di punta, OnePlus ha stretto una partnership con Qualcomm Technologies. Sfruttando appieno le potenzialità dei più avanzati processori per dispositivi mobili offerti dall’azienda californiana, queste tecnologie sono progettate per offrire un'esperienza utente superiore, posizionando così OnePlus 12, appena presentato, ai vertici del mercato dei dispositivi di punta.

La collaborazione tra i due marchi non solo incorpora la più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 all'interno di OnePlus 12, ma implementa anche ottimizzazioni personalizzate per la Cpu-Vitalization di OnePlus, un potenziamento per Qualcomm Game Quick Touch 2.0 e un notevole miglioramento delle prestazioni dell'Intelligenza artificiale.

Il risultato è un insieme di prestazioni intelligenti di fascia premium e un'esperienza utente straordinariamente fluida.

In aggiunta, OnePlus 12 è il primo dispositivo Snapdragon 8 Gen 3 ad ottenere l'approvazione come "Snapdragon Spaces Ready". Ciò offre agli sviluppatori la possibilità di dare vita alle proprie idee nel campo della realtà estesa (Xr) e di esplorare appieno il potenziale della realtà aumentata “indossabile”.

Grazie alla tecnologia Cpu-Vitalization, OnePlus sfrutta una pianificazione aritmetica avanzata a livello di sistema e esamina la microarchitettura del chip per liberare appieno il potenziale del processore, garantendo prestazioni elevate e una durata della batteria prolungata. Collaborando con Qualcomm Technologies, OnePlus ha notevolmente potenziato l'utilizzo della Cpu, estendendo la durata della batteria del nuovo flagship fino a 30 minuti supplementari.

La partnership, ha inoltre consentito di implementare miglioramenti significativi anche nel controllo tattile dei giochi. Grazie all'ottimizzazione delle prestazioni a livello millisecondo e al notevole incremento del 32% nella latenza tattile – reso possibile da Qualcomm Game Quick Touch 2.0, una funzionalità appartenente a Snapdragon Elite Gaming – OnePlus ha elevato notevolmente la stabilità del touch rate. Questo ha ridotto al minimo le fluttuazioni occasionali del frame rate e le perdite di tocco durante i cali di frame in scenari di gioco ad alta intensità, regalando così all'esperienza di gioco su OnePlus 12 una fluidità e una velocità senza precedenti.

OnePlus sta collaborando con Qualcomm Technologies anche per sviluppare una soluzione di distribuzione leggera adatta a grandi modelli di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di abilitare progressivamente le capacità sui dispositivi edge. Sfruttando la potenza di Snapdragon 8 Gen 3 e l'impegno continuo di OnePlus nella ricerca sulle applicazioni di intelligenza artificiale, questa soluzione mira a offrire capacità di calcolo on-device superiori in scenari intelligenti. Ciò include l'ottimizzazione dell'allocazione della larghezza di banda del System on a Chip (SoC), effetti di ritocco intelligenti per immagini memorizzate localmente, abilitazione di modelli linguistici generativi di intelligenza artificiale e molte altre innovazioni.

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm vanta il processore Qualcomm Kryo Cpu, che garantisce al OnePlus 12 un incremento delle prestazioni fino al 30% e un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% rispetto alla generazione precedente. In aggiunta, la Gpu integrata Qualcomm Adreno offre prestazioni migliorate del 25%, contribuendo a una maggiore efficienza energetica complessiva.