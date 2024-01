Xiaomi svela la nuova Redmi Note 13 Series

Xiaomi, durante un evento tenuto a Bangkok, ha annunciato la nuova Redmi Note 13 Series. Implementando aggiornamenti significativi al sistema di fotocamere, al design, al display e al processore, Redmi Note 13 nasce con lo scopo di colmare il divario tra smartphone di fascia media e top di gamma. Progettata per soddisfare diverse esigenze fotografiche, Redmi Note 13 Series vanta un sistema di fotocamere versatile e potenziato. I modelli Pro, sono dotati di una fotocamera da 200Mp ad altissima risoluzione con stabilizzazione ottica dell'immagine (Ois) per catturare scatti con livelli di dettaglio molto elevati. Inoltre, lo zoom lossless 2x/4x offre primi piani dettagliati a distanza e consente di mettere a fuoco le persone tra la folla o di zoomare direttamente sull'azione.

Questi sistemi di fotocamere sono supportati e Tetra2 pixel (tecnologia avanzata di pixel-binning) che restituisce immagini chiare e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'obiettivo 7p con Atomic Layer Deposition (Ald) riduce gli effetti di flare e ghosting. I modelli base invece, sono dotati di una fotocamera principale da 108Mp con zoom lossless 3x. Entrambi gli smartphone sono inoltre dotati di un'ampia selezione di filtri per consentire un’ampia personalizzazione delle foto.

Nel complesso, ogni dispositivo offre una fotografia computazionale di nuova generazione e una potente elaborazione delle immagini, rendendo Redmi Note 13 Series un'ottima opzione per catturare immagini iconiche in qualsiasi occasione.

Redmi Note 13 Series presenta un design elegante e alla moda con cornici ultrasottili per un aspetto e una sensazione premium e un display di alta qualità. Redmi Note 13 Pro+ 5g e Pro 5G garantiscono una visione cristallina con un display Amoled da 1.5k e una luminosità massima di 1800 nits. Redmi Note 13 Pro, Note 13 5g e Note 13 sono invece dotati di un display Amoled Fhd+. Lo scroll fluido e senza lag è molto efficare su ogni dispositivo, grazie al refresh rate a 120Hz, che rende tutte le esperienze visive facili, chiare e piacevoli. In più, per preservare la sicurezza durante le sessioni prolungate, i dispositivi di Redmi Note 13 Series presentano le certificazioni Tüv Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly e includono varie funzioni di protezione degli occhi, come la modalità di lettura.

Grazie ad alcuni update nell'engineering e nel design, Redmi Note 13 Series offre durata e robustezza per una maggiore sicurezza in condizioni difficili. A partire dal display che introduce, per la prima volta sulla series, Corning Gorilla Glass Victus sui modelli Pro per una maggiore resistenza a cadute e graffi accidentali. Il display è stato ulteriormente ottimizzato in tutta la serie per garantire che sia reattivo e preciso all'input tattile, anche sotto la pioggia.

Redmi Note 13 Series è dotata di alcuni dei processori più potenti disponibili, insieme a batterie a lunga durata. Per la prima volta è stato introdotto un processo a 4nm : il leader della series, Note 13 Pro+ 5g, è dotato di un chipset MediaTek Dimensity 7200-Ultra, una batteria da 5.000mAh e offre HyperCharge da 120w caricando il device al 100% in soli 19 minuti. Il Note 13 Pro 5g monta invece la batteria a maggiore capacità della series a 5.100mAh ed è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, mentre Redmi Note 13 Pro è dotato di un chipset MediaTek Helio G99-Ultra e di una batteria da 5.000mAh. Entrambi offrono una ricarica turbo da 67W, che impiega 45 minuti per caricarsi al 100%. I modelli base sono dotati di una batteria a lunga durata da 5.000mAh e potenti chipset.

Nello stesso evento di lancio, Xiaomi ha anche presentato tre nuove proposte di wearable: il Watch 4, gli auricolari Buds 5 Pro e Redmi Buds 5. Il nuovo Redmi Watch 4 è dotato di un display Amoled quadrato ultra-large da 1,97" per un'esperienza più soddisfacente. Quest'ultimo arrivo è anche il più grande smartwatch Redmi di forma quadrata, il cui design incorpora un telaio centrale in lega di alluminio ed è il primo smartwatch Redmi con una corona rotante Ots in acciaio inossidabile. Lo smartwatch monta anche un sensore Ppg a 4 canali aggiornato per una maggiore precisione nel monitoraggio della frequenza cardiaca e dell'ossigenazione del sangue. Gli utenti possono scegliere tra più di 150 modalità sportive, tra cui sei attività riconosciute automaticamente. Le funzionalità avanzate includono le chiamate Bluetooth, che consentono di rispondere alle chiamate alzando la mano e toccando lo schermo.

Redmi Buds 5 Pro invece, offrono un'esperienza di ascolto più coinvolgente con un suono immersivo integrato e nuove modalità per un audio più realistico. Gli auricolari supportano anche Ldac, il principale codec Bluetooth per la connettività wireless degli auricolari. Con una cancellazione attiva del rumore (Anc) fino a 52dB, Redmi Buds 5 Pro propongono una scelta di tre modalità, una adattiva Ia e tre modalità di trasparenza aggiuntive per un’esperienza di ascolto più confortevole in una più ampia varietà di scenari. Redmi Buds 5 Pro supportano fino a 10 ore di ascolto continuo e fino a 38 ore di utilizzo costante se abbinato alla sua custodia ergonomica, e sono disponibili nei colori Midnight Black, Moonlight White e Aurora Purple.

Le Redmi Buds 5 arrivano fino a 46 dB Anc con tre modalità che coprono un'ampia gamma di rumori di fondo e tre modalità di trasparenza. Gli in-ear supportano fino a 10 ore di ascolto continuo e fino a 40 ore di utilizzo se abbinati alla custodia di ricarica. Gli auricolari sono disponibili in tre colori: nero, bianco o azzurro. Tutta la serie Redmi Buds 5 supporta l'uso dell'app Xiaomi Earbuds, compatibile con una varietà di brand di smartphone.

La nuova Redmi Note 13 Series è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici a prezzi che variano da 199,90 a 499,90 euro. Redmi Watch 4 è disponibile nei colori Silver Grey e Obsidian Black con cinturini abbinati, a partire da 99,99 euro, e i Buds vanno da 39,99 a 69,99 euro.