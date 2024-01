Oppo zero-power Tag tra le migliori invenzioni del 2023 secondo il Time

Oppo zero-power Tag inserito nella lista delle migliori invenzioni del 2023 secondo il Time.

Oppo Zero-Power Tag è stato inserito nella lista delle migliori invenzioni del 2023 del Time nella categoria “Experimental”, collocando Oppo tra nomi quali Apple, Samsung e Sony con un riconoscimento internazionale di grande prestigio per l'invenzione. Ogni anno, il Time premia i prodotti, i software e i servizi in grado di risolvere problemi importanti in modo creativo.

Il risultato è un elenco di 200 invenzioni rivoluzionarie che stanno cambiando il nostro modo di vivere, lavorare, giocare e pensare. Nella categoria Experimental, il riconoscimento della prestigiosa rivista americana per Zero-Power Tag si aggiunge alla reputazione internazionale di Oppo acquisita per la sua competenza tecnica e il suo pensiero innovativo, e sottolinea un nuovo approccio a un mondo sostenibile in cui i dispositivi IoT non generano batterie inquinanti.

In tale contesto, Oppo Battery Health Engine ha ricevuto il 2023 Seal Business Sustainability Award e, grazie alle sue innovazioni, l’azienda è stata anche nominata una delle 10 più innovative dell'Asia-Pacifico nel 2023 dall'autorevole media economico Fast Company. Infine, nell’Inspiration Challenge 2023, Oppo ha aggiunto una nuova categoria, “Inspiration for the Planet”, per riconoscere le innovazioni per la sostenibilità e attirare più di 280 proposte da startup di tutto il mondo, che spaziano dai materiali biomimetici all'accumulo di energia sostenibile e sicura. La sostenibilità è da tempo una componente centrale delle operazioni commerciali e della progettazione dei prodotti di Oppo; nel febbraio 2023, con la pubblicazione dell’Oppo Climate Action Report, il brand si impegna per la prima volta a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in tutte le sue attività globali entro il 2050.

«Con l'accelerazione del passaggio a b5g/6g, la sfida di espandere la connettività IoT senza aggravare il problema dei rifiuti elettronici nel mondo è pressante. Nato dalla visione di unire convenienza e responsabilità ambientale, Zero-Power Tag è un dispositivo IoT ecologico che comunica con i telefoni utilizzando l'energia dell'ambiente invece della batteria. Grazie al tracciamento degli oggetti, al monitoraggio ambientale e ad altre funzioni intelligenti, siamo molto entusiasti delle possibilità che questo dispositivo potrà aprire nello spazio IoT», ha dichiarato Elvis Zhou di Oppo.