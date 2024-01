TikTok, novità 2024: nuovi comportamenti, shopping In-App e impatto sull’industria musicale

Hello ha condotto un’analisi per delineare una panoramica sui possibili trend di TikTok nel 2024. Partendo dai nuovi comportamenti, secondo What’s Next TikTok 2024 i frequentatori della popolare piattaforma saranno principalmente influenzati da 3 segnali di tendenza:

curiosity peaked: gli utenti di TikTok sono 1,8 volte più propensi, rispetto agli utenti di altre piattaforme, a concordare sul fatto che TikTok li introduce a nuovi argomenti che nemmeno sapevano di apprezzare. Non ci sono mai state così tante opzioni per scoprire nuove idee o cose, ma allo stesso tempo è diventato più impegnativo trovare risposte pertinenti; storytelling unhinged: su TikTok si assiste a un'inversione delle dinamiche tradizionali della narrazione, con la conclusione delle storie che viene presentata all’inizio. Si verificano contemporaneamente molteplici archi narrativi e le community creano narrazioni fittizie. Nell'ambiente spesso opprimente della realtà, gli utenti di TikTok abbracciano una comunità condivisa chiamata #delulu, che mescola fantasia e manifestazione, consentendo agli utenti di immergersi in realtà deliranti auto-definite. La democratizzazione della voce ha liberato la creatività per tutti, con linguaggi diversi, formati collaborativi e temi che ribaltano le convenzioni della narrazione tradizionale; bridging the trust gap: il divario di fiducia tra consumatori e brand continua a crescere, spingendo il pubblico a cercare un coinvolgimento che vada oltre la singola transazione. La fiducia e i valori chiari del brand sono essenziali e su TikTok essi hanno una comunicazione aperta con la propria community. Per i brand, ogni campagna e contenuto rappresentano un'opportunità per condividere, ascoltare e imparare, costruendo fiducia per generare una fedeltà più profonda sulla piattaforma e al di fuori di essa. Dopo aver visto un annuncio su TikTok, gli spettatori aumentano la fiducia nel marchio del 41%, sono più propensi del 31% a essere fedeli al marchio e del 33% a considerare il marchio adatto a chi sono come persone.

TikTok, inoltre, ha implementato lo shopping in-app, attualmente solo in Malesia, Filippine, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Thailandia e Vietnam, introducendo nuovi strumenti basati sull'Intelligenza Artificiale Generativa.

Lo shop su TikTok offre ai brand l'opportunità di connettersi in modo autentico con creator e community, stimolando la crescita aziendale. Secondo il report del Consiglio Internazionale dei Centri Commerciali, l'85% della Generazione Z afferma che i social media, in particolare TikTok, influenzano le proprie decisioni d'acquisto. Le recensioni degli utenti, percepite come autentiche e spontanee, hanno un impatto significativo sulle scelte d'acquisto, suggerendo che sfruttare i contenuti condivisi può essere un efficace strumento per umanizzare la narrazione del brand e diversificare l'esperienza del consumatore.

In questo ambito, la recente applicazione dell’Ia alla creatività può portare allo sviluppo di nuovi prodotti, idee e metodi di collaborazione, potenziando ed espandendo la capacità umana di elaborare informazioni. Proprio per supportare i creator, TikTok ha messo loro a disposizione una serie di strumenti, basati sulla Generative Artificial Intelligence: un potente strumento per creare effetti di realtà aumentata, fornendo un'alternativa preziosa alla creazione da zero. Uno dei tipi più popolari di Ia generativa è il text-to-image: utilizzando un software text-to-image, si può digitare qualcosa come «dipinto di nuvole e cielo blu» e in pochi secondi l'Ia genererà una nuova opera d'arte. Altre feature popolari sono Ai Greenscreen e Ai Art, che possono essere utilizzate per progetti di Effect House, generando immagini astratte o opere d'arte. Per aiutare i creator e gli utenti a identificare i contenuti generati dall'Ia, garantendo chiarezza e trasparenza, TikTok ha introdotto un nuovo strumento di etichettatura, che consente di segnalare questo tipo di contenuti con la dicitura Ai.

Infine, il Music Impact Report ha evidenziato l'importante ruolo di TikTok nell'industria musicale: la piattaforma, infatti, favorisce la scoperta musicale e genera un coinvolgimento significativo degli utenti su scala globale. Inoltre l'engagement con la musica su TikTok è correlato a un aumento significativo nei volumi di streaming. Per stimolare ulteriormente questa connessione, TikTok ha presentato nuove feature come “Aggiungi Brano”, attraverso il quale gli utenti possono salvare le canzoni su piattaforme di streaming come Amazon Music e Spotify direttamente da TikTok. Anche piattaforme di ticketing hanno riconosciuto le potenzialità di TikTok, come per esempio Ticketmaster. Grazie alla partnership, gli artisti certificati possono utilizzare la funzione di ticketing di Ticketmaster su TikTok per promuovere le loro date live e gli utenti possono facilmente trovare e acquistare i biglietti direttamente in-app.