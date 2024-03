​Il fidanzato la tradiva da mesi, lei lo scopre tramite l'app per ordinare cibo a domicilio: «L'intuito di una ragazza non sbaglia mai»

In una relazione è essenziale mantenere un rapporto di fiducia reciproca. L'amore, per quanto possa essere forte, non può essere l'unico tipo di legame tra due persone, e sapere di poter contare sulle parole e le azioni del proprio partner assicura tranquillità e pace anche quando non è possibile vedere con i proprio occhi cosa stia facendo o quale sia la sua compagnia in quel momento.

Tuttavia, avere fiducia nelle persone vuol dire anche prendersi il rischio di aver fatto un grosso errore quando si scopre, per qualche motivo, di essere stati traditi.

Il tradimento non riguarda soltanto relazioni di tipo romantico, anche se certamente viene con frequenza associato a quel tipo di amore.

A questo proposito, Sarah racconta in un video la particolare esperienza di un'amica che ha capito che c'era qualcosa che non andava grazie a un dettaglio dell'app per ordinare cibo a domicilio del fidanzato e, dopo aver investigato la cosa, ha avuto la certezza di essere stata tradita... per mesi.

Il dettaglio dell'app e l'indagine della ragazza

«Ha scoperto di essere stata tradita perché un giorno, mentre stava ordinando il cibo dall'app sul cellulare del fidanzato - racconta Sarah in un video pubblicato sul suo account TikTok - si è resa conto di non riconoscere affatto l'ultimo indirizzo che era stato salvato, cioè non era né quello di lui, né quello di lei. Allora decide di andare sullo storico degli ordini e l'ultimo che era stato inviato risaliva alla settimana prima, quando la mia amica si trovava fuori città, ed era stato recapitato proprio all'indirizzo sconosciuto».

A quel punto, la ragazza non sa bene come affrontare la situazione. Certo, potrebbe essere un sospetto da nulla. In fondo, non c'è nulla di male nel mangiare insieme a qualcun altro, e di certo si potreva trattare di un amico o un'amica. Tuttavia, il dubbio rimane: Lei gli fa, al ragazzo: Di chi è questo indirizzo? e lui risponde: Oh, un collega di lavoro. La settimana scorsa siamo stati a casa sua dopo il turno per giocare ai videogiochi».

Anziché rassicurarla, però, questa risposta le istiga ancora più sospetti: «Allora lei risponde: Quand'è che hai cominciato a uscire con i colleghi dopo il lavoro?». Lì per lì, comunque, si forza a lasciar perdere, a dimenticare l'accaduto e convincersi che non c'è davvero nulla di male in ciò che è successo. «Col tempo, però, non sparisce quella sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato e decide di visitare la casa situata all'indirizzo sconosciuto. Parcheggia, scende, bussa alla porta, apre una ragazza e lei dice: Ciao, sono la fidanzata di blabla... e l'altra risponde: La fidanzata?, con tono sorpreso».

Alla fine, anche l'altra era all'oscuro di tutto e le rivela che ha una relazione col suo ragazzo ormai da quattro mesi: «Ditemi, quand'è che l'intuito di una donna ha mai sbagliato?».

Nei commenti, qualcuno scrive: «Ho avuto un sogno sul mio ex che mi tradiva... e alla fine ho scoperto che era vero», mentre c'è chi fa notare che «si tratta sempre di un collega di lavoro...».