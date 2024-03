​«Ho detto a mio marito che se mi paga farò le faccende di casa e lui si è arrabbiato: secondo lui sono manipolativa»

La questione delle faccende domestiche in famiglia e di chi debba fare cosa non smette di essere motivo di acceso dibattito. Se in passato si dava per scontato che la donna dovesse occuparsi della cura della casa, questo antiquato modo di vedere la quotidianità sta pian piano scomparendo per lasciare spazio a una gestione condivisa dei compiti tra i coniugi. A parole la soluzione è molto semplice, ma nei fatti rimane profondamente complessa.

È il caso di una donna che ha deciso di affidarsi al consiglio del web raccontando su Reddit del litigio avuto con suo marito riguardo le pulizie in casa: lei è spesso fuori per lavoro e non ha molto tempo da dedicare alle faccende, ma lui rifiuta di pagare qualcuno che possa dare una mano perché lo reputa uno spreco di denaro.

La manipolazione finanziaria

«Lavoro fuori città e guadagno circa 100 euro l'ora - scrive la moglie -.

Ho cominciato quando i miei bambini erano abbastanza cresciuti da potersi prendere cura di se stessi, insieme al papà, che è a casa. Sono davvero soddisfatta: i nostri risparmi aumentano e abbiamo la possibilità di spendere, sia per i figli che per noi. Tuttavia, mio marito è arrabbiato perché ho deciso di assumere una donna delle pulizie».

A quanto pare, i coniugi avevano discusso della questione ed erano giunti alla conclusione che i figli, da soli, non erano in grado di mantenere la casa pulita quando lei era assente. «Odio tornare e trovare un casino. Abbiamo litigato più di una volta perché sembrava che si aspettassero che appena messo piede in casa avrei pulito la loro sporcizia».

Eppure, continua la donna, «mio marito è venuto a parlarmi l'ultima volta che ero a casa e mi ha detto che quando ci sono non c'è bisogno di avere una domestica. Che dovrei fare io più faccende. Pensa che stiamo sprecando soldi. Io gli ho risposto che lavoro 14 giorni consecutivi, 13 ore al giorno. Allora gli ho dato due opzioni: licenziare la domestica e occuparsi lui delle pulizie insieme ai bambini, oppure pagarmi per fare le faccende durante i miei giorni liberi».

La reazione del marito, tuttavia, non è stata particolarmente positiva: «Si è arrabbiato e dice che lo sto manipolando finanziariamente. Io, però, credo che se lui e i bambini facessero ciò che devono quando io non ci sono, il problema non esisterebbe».

Gli utenti che hanno voluto commentare su Reddit sono quasi tutti d'accordo con la donna e sostengono che il motivo per cui lui si sta comportando in questa maniera sia probabilmente legato a un senso di disagio provato nel non riuscire a provvedere alla sua famiglia dal punto di vista economico.