Kaspersky svela nuove truffe di phishing che attirano le vittime con falsi regali

In questo periodo dell’anno, gli esperti di Kaspersky hanno individuato casi di phishing costruiti intorno alle festività di Natale e Capodanno, dove i truffatori mascherano il furto di dati personali e denaro come omaggi per le feste.

Alcuni siti di phishing mirano a ottenere dati infiltrandosi nei social media e negli account di messaggistica personali delle persone sotto varie spoglie. Essi richiedono informazioni che, una volta ottenute, vengono inviate direttamente nelle mani dei truffatori. Uno di questi episodi di phishing è stato recentemente segnalato a Singapore. I truffatori hanno creato un sofisticato sito di phishing rivolto ai privati con la promessa di pagamenti per il nuovo anno, apparentemente provenienti dal Ministero delle Finanze di Singapore. Questo sito ingannevole è stato progettato per imitare il profilo del ministero in modo da renderlo credibile, e per ricevere il pagamento, veniva richiesto ai visitatori di inserire i dati del proprio account Telegram. In questo modo i truffatori possono ottenere l’accesso completo all’account, portando potenzialmente al furto dell’identità digitale, all’accesso alle conversazioni private e alla possibilità di fingersi la vittima per ulteriori attività dannose.

Un’altra tecnica di phishing diffusa e rilevata dagli esperti è quella della lotteria con le banche.

Poiché Capodanno è un periodo di offerte e regali vantaggiosi, i truffatori hanno creato siti di phishing che invitano gli utenti a partecipare a lotterie con l’obiettivo di ottenere i loro dati bancari per derubarli. Un caso di frode di Capodanno era rivolto specificamente ai cittadini delle Filippine. In questo schema, le persone sono state attirate su un sito web dove sono state invitate a girare una ruota per avere la possibilità di vincere una somma di denaro. Dopo il lancio, agli utenti veniva mostrata la presunta vincita e veniva chiesto loro di scegliere tra varie banche dove depositare i presunti guadagni. Dopo aver effettuato la scelta, le vittime si sono ritrovate su siti di phishing progettati per simulare interfacce bancarie online legittime. Questa tattica ingannevole era la mossa finale della truffa, che mirava a ingannare le persone ottenendo l’accesso alle loro credenziali bancarie e, infine, ai loro soldi.

Un altro mercato molto allettante per i truffatori informatici è quello delle criptovalute. Rubare un portafoglio con anche solo pochi bitcoin può fruttare, infatti, un profitto significativo. I criminali, quindi, si impegnano molto per creare e-mail e siti di phishing credibili, rendendo così più difficile per l’utente notare qualcosa di sbagliato. In uno di questi casi, essi hanno creato una pagina di phishing copiando l’offerta ufficiale di Courtyard.io, un sito web che consente agli utenti di convertire oggetti fisici da collezione in token. Il sito originale di Courtyard invitava gli utenti a registrarsi e ad acquistare una gift-box di Capodanno contenente una carta Pokémon. I truffatori hanno quindi creato una pagina di phishing con la stessa offerta, ma per ricevere la scatola a sorpresa i visitatoti dovevano collegare un portafoglio di criptovalute, con conseguente furto di denaro.

«I truffatori sono creativi e astuti. Per questo dobbiamo controllare due volte tutte le offerte speciali che ci arrivano da e-mail sconosciute e avvalerci di soluzioni di cybersecurity affidabili e complete», ha commentato Olga Svistunova di Kaspersky.

Inoltre, gli esperti di Kaspersky condividono alcuni semplici consigli che dovrebbero aiutarci ad evitare le truffe: