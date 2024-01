Docsweb Whistleblowing, nasce una piattaforma per le segnalazioni anonime

Scatta la nuova disciplina suI Whistleblowing, anche per le aziende private tra i 50 e 249 dipendenti. Dal 17 dicembre scorso infatti, questa nuova normativa (decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023 che recepisce la Direttiva Ue 2019/1937) impone a tutte le aziende sopra i 50 dipendenti l'obbligo di introdurre canali di segnalazione anonimi, adeguati, affinché i whistleblower possano denunciare illeciti e irregolarità senza timore di eventuali ritorsioni, come licenziamento, demansionamento o altre discriminazioni. Tutti possono segnalare: dipendenti, candidati, persone esterne come fornitori, clienti, partner, consulenti, collaboratori, soci, chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell’attività aziendale.

Fino al 17 dicembre, l'obbligo è stato applicato alle aziende con più di 250 dipendenti, alla Pubblica Amministrazione e alle aziende finanziarie. La nuova normativa estende l’obbligo a tutte le aziende con più di 50 dipendenti e le relative sanzioni, per la mancata adozione di un canale di segnalazione criptato e sicuro che garantisca la completa tutela del segnalante, sono molto elevate.

In risposta a questa esigenza normativa, Sb Italia, player italiano che accompagna le aziende attraverso il processo di Digital Transformation, ha lanciato sul mercato una soluzione all'avanguardia: Docsweb Whistleblowing, che consente alle aziende di gestire facilmente e in modo completamente sicuro l'intero processo di segnalazione di illeciti aziendali, garantendo conformità alle normative Whistleblowing e Gdpr.

«Abbiamo sviluppato questa soluzione con la consapevolezza che una gestione efficace delle segnalazioni interne sia fondamentale per la trasparenza e la credibilità delle aziende. Desideriamo che le organizzazioni abbiano a disposizione uno strumento efficace per creare una cultura aziendale sana e responsabile, in cui la trasparenza e l'integrità siano valori condivisi», ha dichiarato Massimo Missaglia di Sb Italia.