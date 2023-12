Diario, la nuova app di Apple che aiuta a riflettere sui piccoli e grandi eventi della propria vita

Diario è la nuova app per iPhone che aiuta a riflettere e praticare la gratitudine tenendo un diario, un’attività che si è rivelata utile per migliorare il benessere.

Con Diario, ciascuno può annotare piccoli e grandi eventi della propria vita arricchendo i ricordi con foto, video, audio registrato, posizioni e altro. Il machine learning del dispositivo offre suggerimenti personalizzati, che rimangono privati, per invogliare a scrivere, e le notifiche personalizzabili aiutano le persone a sviluppare le proprie abitudini di scrittura.

Con la nuova Api Journaling Suggestions, i suggerimenti da annotare nel diario possono essere proposti anche da app di scrittura di terze parti.

Con Diario, è facile iniziare ad annotare un semplice testo o includere più dettagli, come foto, video, posizioni o audio registrato per contestualizzare.

Aggiungere contenuti come una notizia, una canzone o un podcast da altre app è altrettanto facile, basta portarli nell’app Diario e scriverne. L’utente può sfogliare le annotazioni precedenti, aggiungerle ai segnalibri, o filtrarle in base a dettagli come foto, allenamenti, luoghi e tanto altro.

I suggerimenti personalizzati, selezionati in modo intelligente, sono pensati per aiutare a ricordare e scrivere di un momento, come per esempio nuovi luoghi visitati, foto scattate, canzoni ascoltate, allenamenti completati e tanto altro. Essi si basano sull’attività di ciascuna persona e includono spunti di scrittura per consentire di annotare informazioni utili, mentre gli spunti di riflessione quotidiani aiutano a concentrarsi sulla gratitudine, sulla gentilezza, sugli obiettivi e tanto altro. È sufficiente controllare il tipo di contenuti che appaiono nei Suggerimenti e scrivere un testo con i suggerimenti scelti. Gli sviluppatori, inoltre, possono usare la nuova Api Journaling Suggestions per aggiungere alle proprie app i suggerimenti di scrittura, e proporre alle persone i momenti di cui scrivere, nel pieno rispetto della privacy, in modo che sempre più persone possano trarre beneficio dall'utilità della neonata app.

“L’app Diario rappresenta un interessante passo avanti per noi perché offre i benefici dell’esperienza del diario a un pubblico ancora più ampio e inaugura un nuovo capitolo per questa pratica” ha spiegato Paul Mayne, creatore dell’app Day One. Diario è stata sviluppata mettendo la privacy al primo posto. Infatti, quando l’iPhone è bloccato con il codice di accesso, i contenuti nell’app Diario sono crittografati. Inoltre, è possibile scegliere di abilitare una seconda autenticazione e bloccare l’app con il codice di sicurezza del dispositivo o con Touch Id o Face Id. È importante sapere che tutti i contenuti presenti nel Diario sono protetti da crittografia end-to-end quando vengono archiviati su iCloud, in modo che siano accessibili esclusivamente dal titolare. Infine, va evidenziato che i suggerimenti per il diario vengono elaborati in locale; sarà la persona a scegliere quali, fra i momenti suggeriti, vuole condividere con l’app Diario e aggiungere ai contenuti del proprio Diario.

“Diario permette di conservare facilmente ogni ricordo e di praticare la gratitudine organizzando in modo intelligente le informazioni che riguardano l’utente direttamente da iPhone” ha dichiarato Bob Borchers di Apple.

L’app Diario e l’Api Journaling Suggestions sono disponibili con l’introduzione di iOs 17.2.