Opera lancia l'aggiornamento della modalità Lucid e gli sfondi che emulano l'alba

Alcuni studi hanno dimostrato che una bassa qualità dello schermo dei videoterminali che utilizziamo quotidianamente, spesso influisce sulle reazioni emotive negative delle persone, contribuendo potenzialmente ad uno stato di malessere. Nella Norvegia di Opera, più precisamente a Narvik, la notte polare iniziata i primi giorni di dicembre terminerà a gennaio. Questo periodo, di giornate trascorse al freddo e al buio, porta molte persone a soffrire di Disturbo Affettivo Stagionale, che abbassa l'umore e causa fiacchezza.

Ecco perché Opera ha voluto migliorare la modalità Lucid del proprio browser, una funzione che porta negli schermi una luminosità, una nitidezza e una chiarezza mai viste prima. Con questo aggiornamento non è stata migliorata solo la tecnologia di base, le prestazioni del browser e la durata della batteria, ma gli utenti potranno anche controllare l'entità del miglioramento dei video all'interno delle Impostazioni. Una volta configurata la qualità video secondo le proprie specifiche, si potrà passare il mouse sul pulsante “Lucid Mode” di qualsiasi video e fare clic su un cursore che consente di vedere la nitidezza aumentare in tempo reale. "Poiché molte persone soffrono già di Disturbo Affettivo Stagionale, non vogliamo che debbano affrontare anche il Disturbo da Definizione Standard", ha dichiarato Joanna Czajka di Opera.

Identificata per la prima volta dal dottor Norman E. Rosenthal nel 1984, il Disturbo Affettivo Stagionale è una condizione che affligge decine di milioni di persone in tutto il mondo.

Spesso chiamata depressione invernale, il disturbo colpisce, in misura maggiore o minore, il 20% degli adulti, con sintomi quali calo di energia, difficoltà di concentrazione e sensazione di abbattimento generale.

Oltre a migliorare la modalità Lucid, Opera ha anche creato uno speciale wallpaper luminoso che riproduce l’alba, progettato per combattere la tristezza invernale inondando le persone di luce. Non sarà un sostituto di una lampada Sad, ma è il meglio che si possa fare dal punto di vista del software, per ora!

Come attivare la modalità Lucid? L’icona appare non appena un utente accede a un sito web con contenuti video. È possibile attivarla facendo clic sull'icona con le tre stelle. I miglioramenti del video possono essere monitorati in tempo reale, trascinando l’apposito cursore che appare sul video da sinistra a destra, ed il livello di miglioramento della qualità video può essere ulteriormente regolato nelle impostazioni del browser. Per accedere al nuovo set di sfondi, sarà necessario invece andare su “Easy Setup” e cliccare su "get more wallpapers", quindi cercare gli sfondi "Sunrise” e “Sunrise in Motion" di Opera.